Histórico! Paraense Manuella Lima é a primeira brasileira classificada para o Mr. Olympia 2025

A fisiculturista paraense Manuella Lima fez história ao se tornar a primeira brasileira oficialmente classificada para o Mr. Olympia 2025, o maior campeonato de fisiculturismo profissional do mundo, que será realizado em outubro, em Las Vegas (EUA).

O feito inédito veio após a atleta vencer o Optimum Classic, disputado no dia 24 de maio, na Louisiana, Estados Unidos. Antes disso, Manuella já havia competido em outras duas importantes provas no país: ficou em 10º lugar no Pittsburgh Pro e em 9º no tradicional New York Pro, até alcançar o topo do pódio e a tão sonhada vaga para o Olympia.

A conquista teve o apoio do Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Em visita à sede da Seel, em Belém, Manuella agradeceu o suporte recebido durante sua preparação e participação nas competições internacionais. “Esse título representa a realização de um sonho. Todo fisiculturista sonha em pisar no palco do Mr. Olympia, e graças ao apoio do Governo do Pará, conseguimos o primeiro lugar. Já estou em preparação para Las Vegas e vamos lutar para trazer esse título para o Pará e para o Brasil”, celebrou.

O secretário de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou o orgulho e a importância do apoio estatal: “Essa conquista é resultado de sua capacidade, dedicação e perseverança. O Governo do Estado está comprometido em incentivar nossos talentos, e o resultado está aí: atletas paraenses se destacando nas principais arenas nacionais e internacionais”.

Natural de Belém, Manuella começou no esporte através do crossfit, migrou para a musculação e, depois, para o fisiculturismo competitivo. Em abril de 2024, brilhou no Arnold Classic Brasil, onde garantiu o status de atleta profissional (IFBB Pro), requisito essencial para competir no circuito internacional.

Hoje, aos olhos do Brasil e do mundo, Manuella Lima se consolida como um dos maiores nomes do fisiculturismo nacional, símbolo da força e determinação paraense. Sua presença no palco do Mr. Olympia é não apenas uma conquista pessoal, mas um marco para o esporte brasileiro.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Agência Pará