Programa Sua Casa garante melhorias habitacionais para 230 famílias de Bragança

Ação garante apoio financeiro para construção, reconstrução e ampliação de moradias

Por Andreia Santo (SECOM)

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou cheques do Programa Habitacional Sua Casa para 230 famílias de Bragança, na Região do Caeté, durante agenda no município realizada neste sábado (27).

“Hoje nós estamos reafirmando a nossa atenção com a politica habitacional através do programa Sua Casa, e também com a entrega demais de mil títulos de terra em parceria com a prefeitura de Bragança”, frisou o chefe do Executivo estadual.

O Sua Casa é executado pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) e oferece um benefício financeiro, destinado à aquisição de material de construção e ao pagamento da mão de obra empregada na construção, reconstrução e ampliação de residências de famílias de baixa renda.

“Foram várias entregas em Bragança e, entre eles, o Sua Casa. Fico feliz de entregar 230 casas. E agora as pessoas vão poder reformar a casa e ter moradia digna”, disse diretor-presidente da Cohab, Manoel Pioneiro.

A lavradora Raimunda Farias Oliveira foi uma das beneficiadas e enfatizou que agora vai conseguir realizar um grande sonho. “Chegou em uma boa hora que eu estava precisando. Vou realizar meu sonho. Agora vou fazer a minha casa própria, para me dar um lar melhor para os meus filhos. Eu acho bom porque todo mundo precisa ter o seu lar próprio”, afirmou.

A aposentada Maria Pereira Moraes dos Santos foi uma das contempladas pelo governo do Estado

A aposentada Maria Pereira Moraes dos Santos também comemorou a conquista possibilitada pelo programa. “Com esse benefício vou poder ter minha casa. Eu moro com meu filho, mas quero minha casinha. É uma bênção e um sonho realizado”, disse.

Criado em 2019, o Programa Sua Casa já levou investimentos habitacionais a todos os 144 municípios paraenses, beneficiando mais de 150 mil famílias em todo o Pará.

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

