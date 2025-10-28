terça-feira, outubro 28, 2025
Projeto de Belém é destaque em evento do Banco Mundial na Colômbia

Belém ganhou destaque internacional durante participação na “Semana de Cidades Habitáveis“, em Medellín, na Colômbia. O evento foi organizado pelo Banco Mundial e reuniu gestores e especialistas de toda a América Latina e Caribe.

A Prefeitura de Belém foi representada pelo secretário de Planejamento e Gestão, Patrick Tranjan, e pelo diretor de Desenvolvimento Urbano da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), Marcus Ataíde, que apresentaram o projeto “Construindo a base para uma Belém Habitável”, uma estratégia voltada à modernização da política urbana e ao fortalecimento da gestão municipal.

A iniciativa aprimora a governança e atualiza instrumentos fundamentais, a exemplo do Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Cadastro Multifinalitário, pilares essenciais para garantir uma cidade mais organizada, sustentável e com melhor qualidade de vida para quem vive nela.

“O reconhecimento obtido abre novas portas para parcerias futuras com o Banco Mundial e outros organismos multilaterais, fortalecendo o acesso a recursos financeiros e à assistência técnica, fundamentais para a implementação de projetos estruturantes em Belém”, destacou Marcus Ataíde, diretor da Codem.

Além da troca de experiências, o evento promoveu o compartilhamento de boas práticas e soluções inovadoras aplicadas em outras cidades que enfrentam desafios semelhantes aos de Belém.

Também participaram representantes de Assunção (Paraguai), Panamá, San Salvador (El Salvador), Fortaleza e Salvador (Brasil), La Paz (Bolívia) e Buenos Aires (Argentina).

Fonte e imagem: Agência Belém

