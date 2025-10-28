Estádio Mangueirão integra Rota Turística do Futebol do Mercosul e reforça o Pará como potência cultural e esportiva da América do Sul

O Mangueirão passa a integrar oficialmente a Rota Turística do Futebol do Mercosul, iniciativa lançada pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério do Esporte, que reúne estádios e museus esportivos de Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.

O Estádio Olímpico do Pará é o único da Região Norte a compor esse circuito internacional.

Reconstituído e reinaugurado em abril de 2023, o estádio se consolidou como símbolo de modernidade, hospitalidade e multifuncionalidade. Desde então, sediou mais de 100 eventos esportivos, culturais e religiosos.

Além de ser palco de grandes partidas e concertos, o Mangueirão se prepara para receber o Global Citizen Festival: Amazônia, marcado para 1º de novembro, ampliando seu papel no mapa internacional de eventos.

Para o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, o estádio representa “símbolo do orgulho e da identidade do povo paraense”, transformando o esporte em instrumento de cultura, desenvolvimento e integração.

Com essa nova rota, o Pará reforça sua vocação como polo de turismo esportivo, cultural e sustentável na América do Sul.