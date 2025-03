Projeto do Unicef nas escolas rurais e estaduais de Barcarena tem apoio da Seduc

Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a prefeitura municipal de Barcarena anunciaram a abertura das inscrições para o projeto Água, Saneamento e Higiene na Escola em escolas rurais e estaduais do município de Barcarena. A iniciativa vai beneficiar diretamente 25 unidades de ensino, com melhorias nas condições sanitárias. As inscrições estão abertas até o dia 1º de abril, em link na internet, acesse aqui.

O Projeto Água, Saneamento e Higiene na Escola visa melhorar as condições de saneamento nas escolas públicas, criando um ambiente saudável para o desenvolvimento dos alunos. O projeto quer implementar ou aprimorar sistemas de água potável, saneamento e acesso à higiene nas escolas, além de promover a conscientização sobre a importância do saneamento e hábitos de higiene adequados.

A iniciativa tem como público-alvo as escolas públicas estaduais e municipais de ensino infantil, fundamental e médio, localizadas em áreas rurais e ribeirinhas de Barcarena. A prioridade será dada às instituições situadas em regiões de maior vulnerabilidade social e que enfrentam carência de infraestrutura de saneamento básico.

EDITAL DE SELEÇÃO

“É importante que as nossas escolas de Barcarena participem do edital de seleção para o projeto que tem como objetivo principal melhorar as condições de saneamento nas nossas escolas públicas, com o objetivo também de criar esse ambiente saudável e propício para o desenvolvimento educacional dos nossos alunos, além de aprimorar o sistema de água potável, o saneamento e acesso à higiene nas escolas que serão selecionadas”, disse Mauro Tavares, coordenador de Educação Ambiental da Seduc.

A participação no Projeto Água, Saneamento e Higiene na Escola é totalmente gratuita, sem custos para as escolas que decidirem participar. O processo seletivo para a escolha das escolas será realizado por meio da avaliação da documentação exigida e de outros critérios de seleção definidos pela Secretaria de Educação de Barcarena, pelo Instituto Peabiru e pelo UNICEF, visando assegurar a veracidade das informações fornecidas.

“Para garantir o sucesso do projeto, profissionais das escolas rurais de Barcarena serão capacitados em temas relacionados a água, saneamento e higiene. Após passarem por este processo formativo, estes profissionais estarão aptos a realizarem um autodiagnóstico para as suas escolas, que servirá como base para a elaboração de um projeto detalhando as melhorias necessárias a cada uma. Após a submissão dos projetos pelas escolas, 25 propostas serão selecionadas para receber intervenções estruturais no âmbito de água, saneamento e higiene (da siga WASH, em inglês)”, explica Gabriel Maraslis, Oficial de Água, Saneamento e Higiene do Unicef para o Território Amazônico.

Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6) da ONU, que trata de água potável e saneamento, a metodologia do projeto tem como estratégia central capacitar professores e gestores para disseminar conhecimentos sobre esses temas. Isso visa melhorar a saúde dos alunos e reduzir a evasão escolar por meio de ações acessíveis e mudanças de comportamento. Com a implementação de parâmetros mínimos, as escolas recebem orientações para continuar sua evolução. Iniciando como uma escola “zero estrelas”, elas podem progredir até alcançar o status de “três estrelas”, seguindo um roteiro que integra a temática de água, saneamento e higiene no dia a dia escolar, enquanto monitoram seu avanço entre as diferentes categorias.

As atividades do projeto incluem, capacitação de professores e gestores escolares; elaboração de projetos de melhoria pelas escolas participantes, com seleção das 25 melhores propostas para receber intervenções estruturais; implementação da abordagem “3 Estrelas”, metodologia global do Unice para fortalecer programas de água, saneamento e higiene nas escolas e incentivar boas práticas de higiene.

“A precariedade ou ausência de acesso à água pode gerar sérias consequências, incluindo o aumento do risco de doenças, abandono ou atraso escolar e a ampliação das desigualdades. Além das melhorias na infraestrutura, queremos formar agentes de transformação dentro das escolas. Professores, gestores e alunos capacitados terão um papel fundamental na disseminação de boas práticas de higiene e na promoção da resiliência climática”, explica Mariana Machado Rocha, chefe do escritório do Unicef em Belém.

O edital para adesão das escolas foi publicado no site da Prefeitura de Barcarena (www.barcarena.pa.gov.br). Além de Barcarena, as atividades também serão implementadas em Caucaia (CE) e Manaus (AM).

