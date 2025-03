Remo, Tuna, Bragantino e Capitão Poço não perdem pontos, ficam apenas com multas financeiras

As redes sociais não falavam de outra coisa no final da tarde dessa sexta-feira, 21, principalmente do lado dos remistas, que comemoravam o fato de o Leão ter voltado à liderança do Campeonato Estadual, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu que os clubes não perderiam seus pontos, mas que terão de pagar as multas por uso de jogadores irregulares durante partidas oficiais pela competição deste ano. Desta forma, o Parazão está de volta, falta apenas a Federação Paraense de Futebol – FPF reagendar os jogos que foram suspensos.

Segundo a decisão do STJD, as partidas que estavam marcadas serão remarcadas e a bola volta a rolar nos gramados já a partir dessa semana que vai se iniciar.

Quem não gostou muito foi a galera bicolor, já que, há pouco mais de uma semana, o Paysandu ficou na liderança por não estar envolvido com o imbróglio que resultou na paralisação do campeonato.

Da Redação/Imagem: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ