Quando o terror se transforma em ação: A franquia de horror mais inusitada vai se inspirar em O Exterminador do Futuro

M3GAN 2.0 estreia dia 26 de junho nos cinemas brasileiros.

A boneca assassina mais viral e amada da cultura pop está prestes a retornar aos cinemas com a sequência M3GAN 2.0 – e dessa vez ela não está sozinha. O enredo se passa dois anos após os acontecimentos brutais do primeiro filme, acompanhando o embate entre a inteligência artificial dançante e uma nova máquina inteligente e brutal chamada Amelia, criada a partir do projeto original da Megan.

Famosa por sua premissa divertida e violenta, M3GAN se tornou um sucesso graças ao jeito peculiar e pouco preocupado em se levar a sério que cativou as redes. Se esse espírito cômico e macabro conquistou uma série de críticas positivas e uma nota de 93% de aprovação no Rotten Tomatoes para o primeiro longa, a sequência resolve abraçar esse tom camp por completo. Uma mudança muito similar à que James Cameron realizou em O Exterminador do Futuro 2 – O Julgamento Final.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Com cenas de ação extravagantes, piadas autorreferenciais e uma Megan agora como anti-heroína, a trama de M3GAN 2.0 parece estar pronta para se apoiar numa espécie de absurdo humorístico e chamativo que foi responsável pelo sucesso da sequência de O Exterminador do Futuro.

Lançado em 1991, o segundo capítulo da franquia de Cameron soube equilibrar a seriedade com anedotas a ponto de se tornar uma das mais estimadas continuações da ficção científica. Não só isso, após ganhar a simpatia do público como o sangue-frio e imparável ciborgue matador, Arnold Schwarzenegger encara uma nova abordagem para seu personagem nesse segundo longa: mais sarcástico e com um senso protetor.

A máquina Skynet conquista um charme que apenas um antagonista cativante e irônico pode fazer funcionar. E M3GAN 2.0 parece se inspirar nesse precedente aberto pela saga do Exterminador para garantir o futuro de uma nova franquia de horror e ficção científica.

