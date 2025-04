“Eles arriscaram o pescoço”: Demi Moore foi forçada a ir para a reabilitação durante as filmagens deste filme que mudou sua carreira

A atriz relembrou seus primeiros passos em direção à sobriedade.

Demi Moore é uma das rainhas do cinema dos anos 80 e 90 e, hoje, uma das figuras mais relevantes de Hollywood, que vive um dos seus melhores momentos graças A Substância (2024) — apesar de não ter levado o Oscar para casa.

Seus começos, não só na sua carreira, mas também na sua vida pessoal, no entanto, foram difíceis. A atriz viveu uma infância marcada pelo abandono do pai biológico e pelas constantes mudanças por conta do trabalho do padrasto.

Sua mãe, Virginia, sofreu de dependência química durante toda a vida e Moore decidiu romper o contato com ela em 1989, durante um programa de reabilitação ao qual foi forçada pelo diretor de um de seus filmes.

Como ela relembrou recentemente no podcast WTF de Marc Maron, a vencedora do Globo de Ouro explicou que, por causa de sua herança familiar, ela sabia que o álcool “não era bom” para ela, “mas isso não descartava a cocaína, certo?”, ela continuou: “então eu peguei O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, e eu me lembro do [diretor] Joel Schumacher me dizendo: ‘Se eu ver você bebendo uma cerveja…’ E eu pensei: ‘Eu não bebo'”.,

Correu o boato de que os atores — conhecidos como Brat Pack, um grupo de atores que frequentemente trabalhavam juntos em filmes diferentes — gostavam muito de festas, e Schumacher pediu que ela se internasse em um centro de reabilitação antes de começarem as gravações. “Eu disse a ele: ‘Não, não. Você não entende. Ela é minha mãe. Eu sou viciada em drogas'”, disse a atriz.

Embora Moore continuasse dando desculpas, ela acabou em um centro de reabilitação antes do início das filmagens. A equipe da clínica a aconselhou a não fazer o filme e perguntou: “O que é mais importante? O filme ou sua vida?” Ao que a atriz respondeu confiantemente: “O filme porque, sabe de uma coisa? Essa era a minha vida.”

Em um documentário de 2024 sobre o Brat Pack, Moore revelou que os cineastas de O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas “arriscaram seus pescoços” por ela, pagando uma acompanhante para acompanhá-la 24 horas por dia durante as filmagens. Ainda não era um sucesso de bilheteria, então o estúdio não deveria ter feito, mas eles confiaram nela.

Mas você sabe o que era tão bonito? É que eles realmente se arriscaram comigo, porque não era como se eu tivesse apelo de bilheteria. Estávamos apenas começando. Eu não tinha nada para justificar o apoio deles. Eles pagaram para que eu tivesse um companheiro sóbrio comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda a filmagem.

Moore saiu dessa experiência completamente sóbria. Ela permaneceu limpa pelos 20 anos seguintes e, embora tenha cedido à tentação novamente quando completou 40 anos, agora está livre dessas substâncias há 13 anos.

Sobre o filme O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, a verdade é que a crítica não gostou nada. Foi descrito como “um filme criado para ser analisado por telefone”. Eles foram atrás de Schumacher, dizendo que ele era “brutalmente desprovido de talento”, além de vários comentários negativos sobre o elenco.

Apesar de não ser um sucesso entre os críticos, o longa acabou tendo prestígio na bilheteria, arrecadando 37,8 milhões de dólares, o que, com um orçamento de 10 milhões de dólares, tornou a produção lucrativa. Demi Moore ganhou amplo reconhecimento na indústria e passou a atuar em títulos mais relevantes.

