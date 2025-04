Remo empata com o Criciúma em 1 a 1 aos 49 minutos e segue invicto e no G4 da Série B

O Clube do Remo conquistou mais um ponto na noite desta sexta-feira, 25, ao encarar o Criciúma na casa do adversário, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, Estado de Santa Catarina. Com o empate, que tem sabor de vitória, o Leão volta ao G4, o seleto grupo da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, agora, com nove pontos na tabela geral.

Agora, o Leão Azul volta a campo no sábado, 03 de maio, contra o Amazonas, partida que será disputada no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, a partir das 16h, com a cobertura de A PROVÍNCIA DO PARÁ e de todo o Grupo Marajoara de Comunicação.

O JOGO

Desde os primeiros instantes da partida desta noite, que valeu pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, o Clube do Remo disparou em qualidade técnica, chegando a fazer dois importantes lances que quase eram convertidos a gol. A finalização não deu certo. Durante todo o primeiro tempo, o Leão mostrou superioridade sobre o Criciúma que, entretanto, no retorno, voltou apenas para fazer um gol, o que levou a equipe paraense ao desespero. O gol foi do jogador Morelli. Até então, 1 a 0.

Entretanto, era preciso ter calma e atacar, haja vista que a equipe do Criciúma nada fazia. Inclusive, eles já estavam comemorando a vitória antes mesmo de o jogo se encerrar. A comemoração antecipada azedou a festa. Numa cobrança de escanteio de Pedro Castro, o zagueiro Reynaldo pulou mais alto e mandou a bola para o fundo da rede. Resultado, 1 a 1. A partida ainda prosseguiu por mais dois minutos e veio o apito final.

O Remo segue invicto e volta para casa com sabor de vitória.

