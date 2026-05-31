quinta-feira, junho 4, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Remo encara o São Paulo sob pressão no Mangueirão antes da pausa para a Copa do Mundo

O Clube do Remo tem um dos maiores desafios da temporada neste domingo, 31, quando enfrenta o São Paulo Futebol Clube pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no tradicional Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, às 20h30 (horário de Brasília), marcando o último compromisso das equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026.

O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

CONTEXTO DO CONFRONTO

O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela. O Remo vive situação delicada, ocupando a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com necessidade urgente de somar pontos. Já o São Paulo aparece na parte intermediária, mirando aproximação do G-4.

Para o Leão Azul, vencer é fundamental: a equipe está a cerca de cinco pontos de sair do Z-4, o que transforma o jogo em uma verdadeira decisão diante da torcida Fenômeno Azul.

FATOR MANGUEIRÃO: ESPERANÇA AZULINA

Atuar no Mangueirão pode ser o principal trunfo do Remo. O estádio costuma receber grande público e pressão intensa da torcida, o que historicamente impulsiona o time paraense.

Apesar disso, os números mostram dificuldade: o Remo ainda busca consistência como mandante e soma poucas vitórias em casa na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO (TÉCNICO: LÉO CONDÉ)

  • Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk;
  • Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo;
  • Yago Pikachu, Vitor Bueno e Alef Manga.

SÃO PAULO (TÉCNICO: DORIVAL JÚNIOR)

  • Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio (ou Rafael Tolói) e Enzo Díaz;
  • Danielzinho, Marcos Antônio e André Silva;
  • Artur, Ferreirinha e Calleri.

DESFALQUES IMPORTANTES

Remo

  • Marcelo Rangel (lesão)
  • Jajá (suspenso)
  • João Lucas, Gabriel Taliari e Patrick de Paula (lesionados)

São Paulo

  • Lucas (grave lesão)
  • Luciano (lesão e suspensão)
  • Sabino, Bobadilla, Cauly (lesionados)
  • Wendell (suspenso)

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO REMO

Pontos positivos

  • Fator casa com forte apoio da torcida
  • Sequência recente com competitividade (apenas uma derrota em cinco jogos antes da última rodada)
  • Jogadores experientes no ataque, como Alef Manga e Yago Pikachu

Pontos negativos

  • Posição na tabela (Z-4) e pressão psicológica
  • Baixa regularidade defensiva
  • Desfalques importantes, especialmente no gol
  • Adversário tecnicamente superior

ANÁLISE DO CONFRONTO

O favoritismo é do São Paulo, que possui elenco mais qualificado e maior estabilidade ao longo da competição. Ainda assim, o momento de pressão e o ambiente do Mangueirão podem equilibrar as ações.

Para o Remo, o jogo exige postura agressiva desde o início, aproveitando o apoio da torcida e tentando surpreender. Já o São Paulo deve apostar na organização tática e na qualidade ofensiva para controlar o confronto.

CLIMA DE DECISÃO

Mais do que três pontos, o confronto representa um divisor de águas para o Remo. Um resultado positivo pode reacender a luta contra o rebaixamento durante a pausa para o Mundial. Já uma derrota aumenta a pressão e complica ainda mais a campanha.

Para o torcedor azulino, é noite de decisão em Belém.

Por ROBERTO BARBOSA/Arte: Grupo Marajoara de Comunicação

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa
Próximo artigo
Paysandu defende liderança diante do Figueirense fora de casa pela Série C

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315