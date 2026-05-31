Remo encara o São Paulo sob pressão no Mangueirão antes da pausa para a Copa do Mundo

O Clube do Remo tem um dos maiores desafios da temporada neste domingo, 31, quando enfrenta o São Paulo Futebol Clube pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no tradicional Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, às 20h30 (horário de Brasília), marcando o último compromisso das equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026.

O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

CONTEXTO DO CONFRONTO

O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela. O Remo vive situação delicada, ocupando a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com necessidade urgente de somar pontos. Já o São Paulo aparece na parte intermediária, mirando aproximação do G-4.

Para o Leão Azul, vencer é fundamental: a equipe está a cerca de cinco pontos de sair do Z-4, o que transforma o jogo em uma verdadeira decisão diante da torcida Fenômeno Azul.

FATOR MANGUEIRÃO: ESPERANÇA AZULINA

Atuar no Mangueirão pode ser o principal trunfo do Remo. O estádio costuma receber grande público e pressão intensa da torcida, o que historicamente impulsiona o time paraense.

Apesar disso, os números mostram dificuldade: o Remo ainda busca consistência como mandante e soma poucas vitórias em casa na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO (TÉCNICO: LÉO CONDÉ)

Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk;

Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo;

Yago Pikachu, Vitor Bueno e Alef Manga.

SÃO PAULO (TÉCNICO: DORIVAL JÚNIOR)

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio (ou Rafael Tolói) e Enzo Díaz;

Danielzinho, Marcos Antônio e André Silva;

Artur, Ferreirinha e Calleri.

DESFALQUES IMPORTANTES

Remo

Marcelo Rangel (lesão)

Jajá (suspenso)

João Lucas, Gabriel Taliari e Patrick de Paula (lesionados)

São Paulo

Lucas (grave lesão)

Luciano (lesão e suspensão)

Sabino, Bobadilla, Cauly (lesionados)

Wendell (suspenso)

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO REMO

Pontos positivos

Fator casa com forte apoio da torcida

Sequência recente com competitividade (apenas uma derrota em cinco jogos antes da última rodada)

Jogadores experientes no ataque, como Alef Manga e Yago Pikachu

Pontos negativos

Posição na tabela (Z-4) e pressão psicológica

Baixa regularidade defensiva

Desfalques importantes, especialmente no gol

Adversário tecnicamente superior

ANÁLISE DO CONFRONTO

O favoritismo é do São Paulo, que possui elenco mais qualificado e maior estabilidade ao longo da competição. Ainda assim, o momento de pressão e o ambiente do Mangueirão podem equilibrar as ações.

Para o Remo, o jogo exige postura agressiva desde o início, aproveitando o apoio da torcida e tentando surpreender. Já o São Paulo deve apostar na organização tática e na qualidade ofensiva para controlar o confronto.

CLIMA DE DECISÃO

Mais do que três pontos, o confronto representa um divisor de águas para o Remo. Um resultado positivo pode reacender a luta contra o rebaixamento durante a pausa para o Mundial. Já uma derrota aumenta a pressão e complica ainda mais a campanha.

Para o torcedor azulino, é noite de decisão em Belém.

Por ROBERTO BARBOSA/Arte: Grupo Marajoara de Comunicação