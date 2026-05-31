Remo encara o São Paulo sob pressão no Mangueirão antes da pausa para a Copa do Mundo

O Clube do Remo tem um dos maiores desafios da temporada neste domingo, 31, quando enfrenta o São Paulo Futebol Clube pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no tradicional Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, às 20h30 (horário de Brasília), marcando o último compromisso das equipes antes da paralisação para a Copa do Mundo FIFA 2026.
O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.
CONTEXTO DO CONFRONTO
O duelo coloca frente a frente equipes em momentos distintos na tabela. O Remo vive situação delicada, ocupando a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com necessidade urgente de somar pontos. Já o São Paulo aparece na parte intermediária, mirando aproximação do G-4.
Para o Leão Azul, vencer é fundamental: a equipe está a cerca de cinco pontos de sair do Z-4, o que transforma o jogo em uma verdadeira decisão diante da torcida Fenômeno Azul.
FATOR MANGUEIRÃO: ESPERANÇA AZULINA
Atuar no Mangueirão pode ser o principal trunfo do Remo. O estádio costuma receber grande público e pressão intensa da torcida, o que historicamente impulsiona o time paraense.
Apesar disso, os números mostram dificuldade: o Remo ainda busca consistência como mandante e soma poucas vitórias em casa na competição.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
REMO (TÉCNICO: LÉO CONDÉ)
- Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk;
- Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo;
- Yago Pikachu, Vitor Bueno e Alef Manga.
SÃO PAULO (TÉCNICO: DORIVAL JÚNIOR)
- Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Osorio (ou Rafael Tolói) e Enzo Díaz;
- Danielzinho, Marcos Antônio e André Silva;
- Artur, Ferreirinha e Calleri.
DESFALQUES IMPORTANTES
Remo
- Marcelo Rangel (lesão)
- Jajá (suspenso)
- João Lucas, Gabriel Taliari e Patrick de Paula (lesionados)
São Paulo
- Lucas (grave lesão)
- Luciano (lesão e suspensão)
- Sabino, Bobadilla, Cauly (lesionados)
- Wendell (suspenso)
VANTAGENS E DESVANTAGENS DO REMO
Pontos positivos
- Fator casa com forte apoio da torcida
- Sequência recente com competitividade (apenas uma derrota em cinco jogos antes da última rodada)
- Jogadores experientes no ataque, como Alef Manga e Yago Pikachu
Pontos negativos
- Posição na tabela (Z-4) e pressão psicológica
- Baixa regularidade defensiva
- Desfalques importantes, especialmente no gol
- Adversário tecnicamente superior
ANÁLISE DO CONFRONTO
O favoritismo é do São Paulo, que possui elenco mais qualificado e maior estabilidade ao longo da competição. Ainda assim, o momento de pressão e o ambiente do Mangueirão podem equilibrar as ações.
Para o Remo, o jogo exige postura agressiva desde o início, aproveitando o apoio da torcida e tentando surpreender. Já o São Paulo deve apostar na organização tática e na qualidade ofensiva para controlar o confronto.
CLIMA DE DECISÃO
Mais do que três pontos, o confronto representa um divisor de águas para o Remo. Um resultado positivo pode reacender a luta contra o rebaixamento durante a pausa para o Mundial. Já uma derrota aumenta a pressão e complica ainda mais a campanha.
Para o torcedor azulino, é noite de decisão em Belém.
Por ROBERTO BARBOSA/Arte: Grupo Marajoara de Comunicação