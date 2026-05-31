Paysandu defende liderança diante do Figueirense fora de casa pela Série C

O Paysandu volta a campo neste domingo, 31, às 20h30, para mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro da Série C. O adversário será o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 9ª rodada da competição nacional com a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM 100.5 e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Vivendo grande fase e ocupando a liderança da Série C, o Papão entra em campo com o objetivo de manter o bom momento e seguir firme na ponta da tabela. Do outro lado, o time catarinense tenta reagir após uma campanha irregular e encara o confronto como decisivo para se afastar da zona de risco.

LÍDER EMBALADO E CONFIANTE

O Paysandu chega para o duelo sustentando uma campanha sólida, com destaque para a regularidade ao longo das primeiras rodadas. A equipe paraense soma campanha consistente, com maioria de vitórias e presença constante no topo da tabela, o que reforça o bom momento vivido na temporada.

Além disso, o time comandado por Júnior Rocha tem demonstrado equilíbrio entre defesa e ataque, fatores fundamentais para a liderança. Mesmo atuando fora de casa, o Papão aposta na confiança elevada para buscar mais três pontos.

FIGUEIRENSE PRESSIONADO EM CASA

O Figueirense vive cenário oposto. A equipe iniciou a rodada próxima da zona de rebaixamento, com apenas oito pontos somados e desempenho abaixo do esperado, especialmente como mandante.

Jogando no Orlando Scarpelli, o time catarinense conquistou poucos pontos até aqui, o que aumenta a pressão por uma reação imediata diante de sua torcida. O confronto contra o líder surge como oportunidade — mas também como grande desafio.

DESFALQUES E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a partida, o Paysandu terá baixas importantes. O meia Marcinho, capitão da equipe, está suspenso, assim como o jogador Henrico. A tendência é que Lucas Cardoso ganhe espaço no setor de criação.

Já o Figueirense também sofre com desfalques. O atacante Igor Bolt, artilheiro do time, cumpre suspensão, enquanto outros jogadores seguem no departamento médico, o que pode impactar diretamente no desempenho ofensivo.

PROVÁVEIS FORMAÇÕES:

Figueirense: Igo Gabriel; Léo Maia, Jhonnathan, Lucas Dias e Ryan Carlos; Jean Mangabeira, Breno, Raynan e Arthur Henrique; Lucas Alves e Emerson Galego.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Quintana e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Lucas Cardoso; Thalyson, Kleiton Pego e Ítalo.

CONFRONTO DE OPOSTOS

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos completamente distintos. De um lado, um Paysandu confiante, líder e embalado; do outro, um Figueirense pressionado e em busca de recuperação urgente.

A partida também carrega um componente histórico: o Papão tenta voltar a vencer o adversário em Florianópolis, algo que não acontece desde 2018.

Serviço do jogo

Jogo: Figueirense x Paysandu

Competição: Série C do Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

Data: Domingo, 31 de maio de 2026

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis

Transmissão: Rádio e plataformas digitais esportivas

Por NAZARÉ SARMENTO/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Arte: Grupo Marajoara de Comunicação