Remo fecha o primeiro turno da Segundona em quinto, ou seja, fora da zona de acesso

O Clube do Remo vacilou diante do líder Goiás, ao qual cedeu a um empate na noite desta terça-feira, 29, jogando na casa do adversário, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um verdadeiro festival de erros, onde o herói pode-se dizer, foi Marcelo Rangel, que defendeu um pênalt a favor dos goianos, ainda no primeiro tempo. A equipe azulina, lógico, enfrentou grande pressão do Goiás, mesmo assim, vencia a partida até a metade do segundo tempo, por 1 a 0, mas acabou cedendo a um empate. Agora, está com 30 pontos, ocupa a quinta colocação e tentará se reabilitar no jogo contra a Ferroviária, que está na zona da degola. O jogo vai acontecer no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, na próxima sexta-feira, 1º.

A partida da noite de hoje teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 53 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Desde o começo da partida, o Goiás foi pra cima do Leão Azul, tentando pressionar e permanecer o máximo possível na zona do adversário. Apesar dos esforços, a equipe azulina conseguia segurar com categoria, mas acuado, o líder do Brasileirão da Série B. Nada de finalização.

Numa falha do adversário, Pedro Rocha, artilheiro azulino e da competição, saiu com velocidade e abriu o marcador do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. 1 a 0.

Esse resultado deu um impulso ao Leão que passou a ficar mais esperto em campo, segurando mais ainda o adversário que tentava ficar com a bola sempre que possível.

O Leão se salvou no finalzinho do primeiro tempo quando o paredão Marcelo Rangel segurou um pênalti do Goiás que, até então, buscava o empate que não conseguia.

ETAPA COMPLEMENTAR

Após o intervalo, o Remo voltou mais confiante e passou a dominar mais, a atacar mais, a avançar mais, assustando a equipe do Verdão da Serra. As duas equipes queriam gols, mas o Goiás queria ao menos igualar o placar, o que só conseguiu no finalzinho do jogo com Anselmo Ramon.

Apesar do empate, o Remo mostrou ser uma equipe aguerrida, que entrou em campo pressionada, assustou o líder da competição e esse não conseguiu vitória, cabendo um pontinho a cada um. Final, 1 a 1 no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia.

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo