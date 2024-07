Roda de Lambada no Boulevard da Gastronomia será realizada na quinta-feira, 25

Ritmo, tradição e guitarrada. Nessa quinta-feira, 25, será realizada a 17ª Roda de Lambada, no Boulevard da Gastronomia, às 19h30. O evento é totalmente gratuito e conta com o apoio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), que incentiva a arte e a cultura na Amazônia.

O evento é uma realização do Lambada Social Club, banda autoral paraense, e nasceu com o intuito de ocupar os espaços públicos da cidade, além de proporcionar uma conexão musical com o público, sejam músicos, dançarinos, pesquisadores ou apreciadores da guitarrada, brega e ritmos com influências caribenhas.

“A Roda de Lambada surgiu em março de 2023 com o grande objetivo de levar, de forma democrática, a música popular e periférica paraense, para que a população possa usufruir de um espetáculo com bandas autorais em um espaço público e turístico da nossa cidade”, comenta Eduardo Barbosa, guitarrista da banda.

MÚSICA DA AMAZÔNIA

Nesta edição em julho, a programação da 17ª Roda de Lambada iniciará com a apresentação de discotecagem com o DJ Dinei Teixeira & A Radiola Poty. Em seguida, a Banda Cout, duo de rock amazônico. que vem encantando a cidade, dará continuidade ao show com um repertório único e autoral. Encerrando a noite, o Lambada Social Club se apresentará mostrando toda sua paixão pela música que existe na amazônia.

“A lambada é um gênero musical paraense, que surgiu na década de 1970 e ganhou sucesso nacional e internacional. É de extrema importância e relevância, que haja fomento desse gênero musical e que a gente entenda que a lambada nos pertence e que todos nós devemos nos apropriar dela, seja como o público, ou seja como artistas”, reforça o guitarrista do Lambada Social Club, Eduardo Barbosa.

O Lambada Social Club é formado pelos músicos Negron (Teclado e Voz), Eduardo Barbosa (Guitarra), Mariano Júnior (Bateria) e Dinei Teixeira (Percussões).

Serviço:

17ª Roda de Lambada

Data: 25 de Julho

Local: Boulevard da Gastronomia, Castilhos França – Campina. Em frente ao Point do Açaí.

Evento gratuito.

Imagem: Divulgação