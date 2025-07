Mãozinha e Marcio são confirmados na Summer League da NBA

O Brasil terá ao menos dois representantes na Summer League da NBA. Mãozinha Pereira foi confirmado no elenco do Chicago Bulls, enquanto Marcio Santos disputará pelo Orlando Magic. As duas equipes jogarão a etapa de Las Vegas, que ocorrerá de 10 a 20 de julho.

Mãozinha segue em busca de retomar seu espaço na NBA. O pivô da seleção brasileira jogou pelo Memphis Grizzlies em 2023-24 nas últimas partidas da temporada, quando teve bom desempenho. Foi enviado para o Memphis Hustle, franquia da G-League dos Grizzlies em 2024-25, mas não foi chamado para reintegrar o elenco principal. Depois, disputou os playoffs do campeonato uruguaio pelo Nacional, onde conquistou o título sendo um dos principais nomes em quadra.

No Chicago Bulls, Mãozinha reeditará a parceria com o armador japonês Yuki Kawamura, ex-companheiro de Grizzlies e Hustle. A franquia de Illinois está em um momento complicado na NBA: longe dos títulos, mas também sem conseguir iniciar uma reconstrução. Caso opte pelo rebuild, os Bulls podem aproveitar jogadores mais baratos e livres no mercado. Uma boa atuação do brasileiro na Summer League pode levar a sua reentrada na liga, principalmente pelo fato de Chicago ter poucos pivôs no elenco.

Já Marcio vai para sua segunda tentativa na Summer League. Em 2023 ele integrou o elenco do Atlanta Hawks, mas foi pouco utilizado. Depois voltou ao Sesi Franca, conquistou o NBB 2023/24 e rumou para a Alemanha, onde atua pelo Ratiopharm Ulm. A equipe laranja foi vice-campeã alemã, perdendo a final para o Bayern de Munique. Marcio foi um dos principais jogadores do time, assim como Noa Essengue e Ben Saraf, draftados por Bulls e Brooklyn Nets, respectivamente.

Agora, aos 22 anos, Marcio volta para uma mais tentativa em outro momento da carreira. Mais experiente e agressivo no ataque, mas mantendo os bons atributos defensivos, pode mostrar um basquete mais completo e chamar a atenção de alguma franquia da liga. Uma contratação por Orlando também é possível, visto que o elenco ainda possui espaços disponíveis.

A Summer League é uma competição que reúne os draftados pelas franquias, além de jogadores em busca de contrato na NBA. Outros brasileiros ainda podem pintar na competição, já que algumas franquias ainda não divulgaram seus elencos. Gui Santos tem contrato garantido no Golden State Warriors e não disputará esta edição.

Por ESPN.com.br