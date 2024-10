Segundo dia de Joapa tem basquetebol e handebol conquistado o bronze

Neste sábado (19), conhecemos mais duas equipes medalhistas da fase estadual da XIII edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), nas modalidades basquetebol e handebol, ambas conquistaram o bronze. O Joapa reúne mais de mil atletas, de 35 municípios, na disputa de seis modalidades – handebol, basquete, futsal, tênis de mesa, futebol de areia e vôlei. O evento é organizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Ana Paula Alves, titular da Seel, parabenizou as equipes medalhistas.“Quero parabenizar as duas equipes que participaram de forma brilhante e estão levando para os seus municípios, o terceiro lugar da competição”, disse a secretária.

O município de Ponta de Pedras, foi representado no basquetebol feminino, e Salinópolis no handebol masculino ambos levaram para as suas cidades o bronze. O secretário Municipal de Esporte de Ponta de Pedras, Júnior Malato, destacou a conquista. “Ser medalhista nos Jogos Abertos do Estado do Pará, na fase estadual, é um marco importante para qualquer atleta e equipe, pois reflete o resultado de dedicação, disciplina e trabalho árduo. Além de destacar o talento local, essa conquista contribui para elevar o nome do município no cenário esportivo estadual, inspirando novas gerações e valorizando o esporte como instrumento de inclusão e desenvolvimento social. Aproveito para parabenizar e agradecer ao time de basquete feminino pela conquista do bronze”, disse o secretário.

Os Jogos Abertos do Pará encerra no domingo (20), e conheceremos os outros medalhistas e o município campeão do Trofeu Eficiência.

Texto: Jessé Lima/ Ascom Seel.

Fonte: Agência Pará/Foto: Jessé Lima/ Ascom Seel.