Ideflor-Bio nomeia novos membros do Conselho Gestor da APA Algodoal-Maiandeua para o biênio 2024/2026

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) publicou, na sexta-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação dos novos membros do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) Algodoal-Maiandeua, para o biênio 2024/2026. O conselho é responsável por auxiliar na gestão e monitoramento da Unidade de Conservação (UC), localizada no município de Maracanã, região nordeste paraense. A nova composição reflete a união de representantes da administração pública e da sociedade civil em prol da conservação da biodiversidade local.

O Conselho Gestor da APA Algodoal-Maiandeua é uma peça fundamental na implementação das políticas de proteção ambiental, conforme prevê o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A APA, criada pela Lei Estadual nº 5.621/1990, abrange as ilhas de Algodoal e Maiandeua e tem como principal objetivo promover a sustentabilidade ambiental e o uso racional dos recursos naturais da região, que é conhecida pela sua rica biodiversidade e grande potencial turístico.

O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, destacou a importância da renovação do Conselho Gestor para o fortalecimento da gestão da APA. “A nomeação dos novos membros do Conselho Gestor da APA Algodoal-Maiandeua é um passo essencial para garantir a continuidade das ações de preservação e manejo sustentável na região. Estamos confiantes de que a colaboração entre poder público e sociedade civil trará ainda mais avanços na conservação dessa importante área”, afirmou.

Representação – O conselho é composto por 22 membros, divididos entre representantes da administração pública, como a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a Universidade Federal do Pará (UFPA), e organizações da sociedade civil, como a Associação de Pousadas e Hotéis de Algodoal e a Cooperativa de Lancheiros de Marudá. Essa diversidade de instituições garante uma gestão plural, baseada em diferentes perspectivas e interesses, reforçando o caráter participativo da governança ambiental.

Segundo o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação do Ideflor-Bio, Ellivelton Carvalho, a nova composição do Conselho Gestor representa um compromisso renovado com a preservação ambiental. “A APA Algodoal-Maiandeua é um patrimônio natural e cultural do Pará, e o Conselho Gestor desempenha um papel crucial para assegurar que as decisões tomadas estejam alinhadas com as demandas ambientais e sociais da região. A diversidade de instituições envolvidas é fundamental para uma gestão democrática e participativa”, ressaltou

Contribuição – Além de atuar na preservação dos ecossistemas locais, o Conselho Gestor também é responsável por garantir a integração da comunidade local nas ações de manejo e fiscalização. A participação da sociedade civil no processo decisório reforça o Princípio da Participação Popular, assegurando que a gestão da APA seja conduzida de forma transparente e com o apoio dos moradores da região.

O mandato dos novos conselheiros é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Conforme a portaria publicada, o cargo não é remunerado, sendo considerado de relevante interesse público. O conselho continuará a atuar em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo SNUC e pelo Ideflor-Bio, com o objetivo de garantir a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais na APA Algodoal-Maiandeua.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Ideflor-Bio