Seleção Brasileira de basquete tenta vaga na Americup, na Arena Mangueirinho, em Belém

A Arena Guilherme Paraense – Mangueirinho vai receber seleção brasileira de basquete masculino nos dias 21 e 24 de novembro, em Belém, na disputa das eliminatórias para a Copa América de Basquete, a Americup. A Seleção faz dois jogos na capital paraense contra as equipes do Uruguai e Panamá. Sendo que o confronto contra o Uruguai é dia 21, e no dia 24 o Brasil pega o Panamá. Os ingressos para as partidas estarão à venda a partir deste sábado (09/11).

O secretário titular da Seel, Cássio Andrade, destacou o Pará como rota das principais competições internacionais. “Estamos felizes em ver que o Pará é um dos principais centros para as principais competições Mundiais. Isso mostra o trabalho sério do Governo do Pará na valorização e no fomento do esporte paraense, na estruturação dos nossos principais centros esportivos, para que ganhem destaque e sejam vistos pelas entidades que desenvolvem as competições no Brasil e no mundo. Nós da Seel estamos contentes de ver o Mangueirão e o Mangueirinho sendo palco das nossas Seleções. Sem contar a Arena Oeste do Pará, que está sendo usada para competição local e nacional”, disse o secretário.

Ingresso para as partidas

Os bilhetes serão vendidos por R$ 50 a meia-entrada ou ingresso solidário para cada jogo, que dará direito a um acompanhante de até 12 anos. Um combo de ingressos para os dois jogos também será disponibilizado, custando R$ 80, também com direito a um acompanhante de 12 anos, para as duas partidas.

Grupo Brasil nas Eliminatórias

O Brasil está no Grupo B das Eliminatórias, com Uruguai, Panamá e Paraguai. Somente a equipe de pior campanha não se classificará para a AmeriCup, em agosto de 2025, na Nicarágua.

Seleção Brasileira e o Mangueirinho

Com capacidade para 11 mil espectadores, a Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) já recebeu grandes competições, incluindo o Pré-Olímpico feminino, em fevereiro deste ano, com as Seleções como Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia. Na oportunidade, a torcida paraense lotou o ginásio em todos os jogos e fez a maior festa para a seleção canarinho.

