Uepa e Fundação Carlos Gomes abrem inscrições para a Semana do Músico

Estão abertas as inscrições para oficinas da Semana do Músico, que ocorrerá nos dias 21,22 e 23 deste mês de novembro. A oportunidade está sendo ofertada pela Universidade do Estado do Pará (Uepa), em parceria com a Fundação Carlos Gomes (FCG), as oficinas serão ofertadas no Liceu da Musica de Bragança, no nordeste paraense. A programação é voltada aos estudantes de música e músicos profissionais da região bragantina. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 17 (domingo), por meio do formulário eletrônico.

Serão oferecidas oficinas de diversos instrumentos (trompete, trombone, tuba/eufônio, trompa, clarinete, flauta transversal, saxofone, percussão) e linguagens musicais (Marujada de Bragança, edição de partituras, violão, musicalização, percussão no ensino de arte). As aulas serão ministradas por profissionais renomados e professores de instituições como o Instituto Estadual Carlos Gomes, Uepa e IFPA, em horários pela manhã e à tarde.

Além das apresentações musicais, o evento contará com uma palestra enriquecedora sobre o papel das bandas de música na formação musical da comunidade, ministrada pelo professor Hudson Trindade. Uma oportunidade única para discutir e refletir sobre a importância da música na vida das pessoas.

Programação da Semana do Músico em Bragança

Quinta-feira (21/11)

09h – Credenciamento

10h – Abertura

14h às 18h – Oficinas

19h30 – Apresentação dos Músicos de Bragança

Sexta-feira (22/11)

14h às 18h – Oficinas

19h30 – Apresentações do Coral do IFPA, Projeto CLAAM da Vila Fátima de Tracuateua e Orquestra Rocha Eterna

Sábado (23/11)

08h às 12h – Oficinas

10h às 12h – Palestra sobre o tema “Banda de Música em formação musical à cidadã: um relato de experiência”

14h às 18h – Oficinas

19h30 – Apresentação do Quinteto de Metais da Fundação Carlos Gomes

Oficinas – cada uma oferecendo 20 vagas

21/11, 22/11 e 23/11 – à tarde

– Trompete – com os professores Ilson Cruz e Érico Veríssimo

– Trombone – com o professor Anielson Ferreira

– Tuba e Eufônio – com o professor Giovanni Montini

– Trompa – com Abner Felipe

– Clarinete – com Thiago Araújo

– Flauta transversal – com João Pedro Pagliosa

– Saxofone – com Marcelo Cardoso

– Percussão – com Mario Cruz

23/11 – pela manhã

– Sonoridades da Marujada de Bragança – com Toni Soares

– Edições de partituras com Musescore – com Silvano Moraes

– Ensino de violão coletivo – com João de Deus

– Musicalização para séries iniciais – com Tirsa Moraes

– Percussão no ensino de arte e música – com Thiago Marinho

Foto: Nailana Thiely / Ascom Uepa