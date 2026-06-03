Sesc no Pará oferece serviços gratuitos na 29ª Expo Polo Carajás, em Redenção

Atividades acontecem de 30 de maio a 06 de junho, no estande da Casa do Comércio, com foco em bem-estar, saúde e lazer para toda a família.

O Sesc no Pará participa da 29ª Expo Polo Carajás, em Redenção, de 30 de maio a 06 de junho, com uma programação de serviços gratuitos voltados ao bem-estar, à cidadania e à divulgação das ações institucionais. As atividades serão realizadas das 19h às 22h, no estande da Casa do Comércio, espaço que reúne iniciativas do Sistema Comércio na feira, considerada uma das principais vitrines econômicas do Sul do estado.

Durante o período, o público terá acesso a ações de lazer, como pintura facial para crianças e um jogo interativo sobre os cinco programas do Sesc (Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência) com distribuição de brindes. Também serão ofertadas orientações em saúde bucal, incluindo a entrega de kits de higiene, além do espaço “Conectar-se”, com massagem relaxante. A Central de Relacionamento estará disponível para esclarecer dúvidas sobre a Credencial Sesc, acesso aos serviços e funcionamento da instituição.

PRESENÇA

A participação na Expo Polo Carajás reforça a presença do Sesc em Redenção e seu compromisso com a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores do comércio, seus dependentes e da comunidade em geral. No município, a instituição mantém uma clínica odontológica que realiza atendimentos como limpeza, restauração, extrações e ações de prevenção, com foco na saúde e na educação em saúde bucal. Além disso, o Sesc oferta atividades voltadas à promoção do bem-estar, como Estúdio de Pilates e Mat Pilates e atendimentos ao público por meio da Central de Relacionamento.

Essa atuação integra a estratégia de interiorização dos serviços do Sesc no Pará, que busca ampliar o acesso da população a ações nas áreas de saúde, cultura, lazer, educação e assistência, contribuindo diretamente para o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida nos municípios do estado.