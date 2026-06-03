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Vídeo: Câmeras registram furto em tapiocaria na Vila, em Mosqueiro

Câmeras de segurança flagraram um furto na madrugada do último domingo (1º), na Vila, em Mosqueiro, distrito de Belém.

Nas imagens, um homem aparece sentado em uma cadeira em uma tapiocaria da região. Em seguida, outro homem se aproxima e aproveita o momento para pegar um pertence da vítima, deixando o local logo depois.

Segundo informações compartilhadas por moradores, o caso ocorreu por volta de 00h40.

O episódio chamou atenção porque situações semelhantes já teriam sido registradas anteriormente na área, aumentando a preocupação entre comerciantes e frequentadores da Vila.

Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão do suspeito. As imagens registradas podem auxiliar nas investigações do caso.

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