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Vídeo: Motorista de aplicativo desabafa após passageira embriagada fazer necessidades fisiológicas dentro do carro

Motorista de aplicativo desabafa após passageira embriagada fazer necessidades fisiológicas dentro do carro

Um motorista de aplicativo viveu uma situação inusitada e extremamente desagradável na madrugada do último fim de semana.

O trabalhador, que preferiu não se identificar, utilizou as redes sociais para relatar sua indignação após uma passageira, visivelmente embriagada, fazer necessidades fisiológicas no banco traseiro do veículo utilizado para trabalho.

O caso rapidamente ganhou repercussão entre grupos de motoristas parceiros e reacendeu discussões sobre segurança, respeito e limites no comportamento dos usuários das plataformas de transporte.

Segundo o relato, além do constrangimento, o episódio causou transtornos ao profissional, que depende do automóvel como ferramenta de sustento.

A situação também levantou debates nas redes sociais sobre medidas de proteção, responsabilização de passageiros e suporte oferecido aos motoristas diante de ocorrências semelhantes.

Um motorista de aplicativo viveu uma situação inusitada e extremamente desagradável na madrugada do último fim de semana.

O trabalhador, que preferiu não se identificar, utilizou as redes sociais para relatar sua indignação após uma passageira, visivelmente embriagada, fazer necessidades fisiológicas no banco traseiro do veículo utilizado para trabalho.

O caso rapidamente ganhou repercussão entre grupos de motoristas parceiros e reacendeu discussões sobre segurança, respeito e limites no comportamento dos usuários das plataformas de transporte.

Segundo o relato, além do constrangimento, o episódio causou transtornos ao profissional, que depende do automóvel como ferramenta de sustento.

A situação também levantou debates nas redes sociais sobre medidas de proteção, responsabilização de passageiros e suporte oferecido aos motoristas diante de ocorrências semelhantes.

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