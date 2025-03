SESPA realiza evento em alusão ao Março Lilás para reforçar a prevenção do Câncer de colo do útero

Em um esforço para aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA) organizou um evento especial em alusão ao Março Lilás, mês dedicado à luta contra essa doença que é uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. A ação visa alertar a população feminina sobre os cuidados preventivos, o diagnóstico precoce e as formas de tratamento disponíveis, além de quebrar tabus relacionados à saúde da mulher.

A importância do Março Lilás

O Março Lilás é uma campanha nacional que tem como objetivo principal sensibilizar as mulheres sobre o câncer do colo do útero, também conhecido como câncer cervical. Esse tipo de câncer é causado, em sua maioria, pela infecção persistente pelo vírus HPV (Papilomavírus Humano), e pode ser prevenido por meio de exames regulares, como o Papanicolau, e da vacinação contra o HPV.

A Sespa, com o apoio de outras instituições, realizou o evento como parte de um esforço contínuo para promover a saúde da mulher, especialmente em comunidades mais afastadas, onde o acesso aos cuidados médicos e exames preventivos pode ser mais limitado.

O Evento e suas Atividades

O evento promovido pela Sespa ocorreu em diversas cidades do estado do Pará, com atividades que envolveram palestras educativas, distribuição de materiais informativos e a realização de exames preventivos, como o exame de Papanicolau, além da vacinação contra o HPV. O evento contou com a presença de profissionais da saúde, que explicaram como o câncer de colo do útero se desenvolve, a importância da prevenção e como a vacinação contra o HPV pode reduzir os riscos de desenvolvimento da doença.

Durante as palestras, foram abordados temas como:

Prevenção do câncer cervical: importância dos exames regulares e da vacinação contra o HPV.

importância dos exames regulares e da vacinação contra o HPV. Diagnóstico precoce: como detectar a doença antes que ela se espalhe e aumente as chances de cura.

como detectar a doença antes que ela se espalhe e aumente as chances de cura. Quebra de mitos: desmistificação do câncer de colo do útero, esclarecendo sobre os fatores de risco, sintomas e tratamento.

Além disso, atividades de conscientização também foram realizadas em escolas e centros de saúde, com foco na educação de jovens mulheres sobre o câncer de colo do útero e a importância da prevenção desde a adolescência.

Campanha de vacinação contra o HPV

Outro destaque importante do evento foi a continuação da campanha de vacinação contra o HPV, que é fundamental na prevenção do câncer do colo do útero. A vacina contra o HPV está disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, mas a adesão ao imunizante ainda é um desafio em algumas regiões do estado. A Sespa destacou, durante o evento, a relevância de levar as crianças e adolescentes aos postos de saúde para completar o esquema vacinal e garantir a proteção contra o vírus que pode causar o câncer cervical.

A participação da Comunidade

A participação da comunidade foi essencial para o sucesso do evento. Mulheres de diversas faixas etárias e condições sociais participaram das atividades e buscaram mais informações sobre os cuidados com a saúde do colo do útero. A Sespa também contou com a colaboração de grupos de apoio à saúde da mulher, que ajudaram a disseminar informações e a conscientizar ainda mais a população sobre o tema.

Além disso, a ação contou com o envolvimento de universidades e centros de pesquisa locais, que realizaram pesquisas sobre a adesão ao exame de Papanicolau na região e discutiram maneiras de aumentar a cobertura de exames preventivos em áreas mais remotas do estado.

O impacto da Ação

De acordo com os dados da Sespa, o câncer de colo do útero é o terceiro mais comum entre as mulheres no Pará. A realização do evento no mês de março teve um impacto positivo, aumentando o número de mulheres que realizaram exames preventivos e buscaram atendimento médico. No entanto, a secretaria destaca que a conscientização precisa ser contínua e que outras ações similares serão promovidas ao longo do ano para garantir que mais mulheres tenham acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce da doença.

A secretaria também reiterou a importância da educação em saúde, principalmente no que diz respeito à eliminação de preconceitos e à quebra de tabus que ainda existem em torno do câncer de colo do útero. Profissionais de saúde ressaltaram que a prevenção é o melhor caminho para combater essa doença, e que, quando detectado a tempo, as chances de cura são muito altas.

O evento promovido pela Sespa em alusão ao Março Lilás foi uma ação fundamental para reforçar a prevenção ao câncer do colo do útero no Pará. A iniciativa não apenas gerou conscientização, mas também contribuiu para a redução das taxas de mortalidade pela doença, uma vez que a prevenção e o diagnóstico precoce são determinantes para salvar vidas. A continuidade de campanhas de conscientização, como esta, é essencial para que mais mulheres se sintam encorajadas a buscar cuidados médicos e a se protegerem contra o câncer cervical.

Texto: Ana Monteiro/Imagem: Reprodução