EGPA: Inscrições Abertas para Aulas Gratuitas em Março

As aulas online do programa do Laboratório de Inovação da Escola de Governança (EGPA) visam fortalecer a capacitação contínua dos servidores públicos, oferecendo um aprendizado moderno e acessível. Essa iniciativa está alinhada com a Agenda 2030 da ONU e prepara os servidores para os desafios da COP 30, que será realizada em Belém no ano de 2025.

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), por meio do seu Laboratório de Inovação, promoverá Aulas Abertas nos dias 27, 28 e 31 de março, com temas relevantes para o setor público e a sociedade.

Temas das Aulas Abertas:

Inovação Pública: Desafios, Conceitos e Novas Perspectivas para Transformação do Setor Público (27/03): Abordará a importância da inovação na gestão pública, seus desafios e as novas perspectivas para a transformação do setor.

Internet e Meio Ambiente: Caminhos Sustentáveis na Amazônia – A Conectividade no Pará e os Desafios da Inclusão Digital e COP 30 (28/03): Discutirá a relação entre internet e meio ambiente na Amazônia, os desafios da inclusão digital e a importância da conectividade para a realização da COP 30.



Inovação Pedagógica e Ludicidade no Contexto Amazônico: Transformando a Educação Pública (31/03): Explorará a inovação pedagógica e a ludicidade como ferramentas para transformar a educação pública na Amazônia.

Inscrições:

Os interessados devem realizar a inscrição no site da EGPA.

As aulas são gratuitas e abertas ao público em geral.