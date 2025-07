Show de Gilberto Gil em Belém é adiado após morte de Preta Gil

A apresentação de Gilberto Gil em Belém, marcada para o dia 9 de agosto, foi adiada por causa da morte de sua filha, a cantora Preta Gil. O anúncio foi feito pela produção da turnê Tempo Rei e pela equipe do artista nesta sexta-feira (25).

A nova data do show na capital paraense ainda será definida. A produção informou que um novo comunicado, com mais detalhes, deve ser divulgado na próxima semana. A apresentação aconteceria no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão.

Preta Gil faleceu no domingo (20), aos 49 anos, após complicações causadas por um câncer no intestino. O velório aconteceu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e reuniu familiares, amigos e fãs da cantora.

Gilberto Gil chegou ao local acompanhado da esposa, Flora Gil, da filha Bela Gil, da ex-esposa e mãe de Preta, Sandra Gadelha, e da atriz Fernanda Torres. Vestido de branco, o cantor se despediu da filha com um beijo na testa.

O filho de Preta Gil, o também cantor Francisco Gil, de 30 anos, esteve presente e muito emocionado, sendo amparado por familiares e pela namorada, Alane Dias.

Turnê de despedida

A turnê Tempo Rei marca a despedida de Gilberto Gil dos palcos. Apesar do adiamento em Belém, as demais datas seguem confirmadas. Veja o cronograma atualizado:

6 de setembro – Porto Alegre

17 de outubro – São Paulo

18 de outubro – São Paulo

25 de outubro – Rio de Janeiro

26 de outubro – Rio de Janeiro

15 de novembro – Fortaleza

16 de novembro – Fortaleza

22 de novembro – Recife

23 de novembro – Recife

A passagem de Gil por Belém, em clima de despedida, agora aguarda uma nova data. A expectativa é de que o reencontro com o público paraense aconteça ainda em 2025, com a mesma emoção e reverência à sua trajetória.

Imagem: Divulgação