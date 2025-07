Quadrangular realiza com sucesso a 74ª Convenção Nacional em Itajaí

Itajaí, no litoral norte catarinense, foi palco, nesta semana, da 74ª Convenção Nacional de Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ). O evento que, segundo a direção nacional da entidade, foi coberto de sucesso, com grande programação ministerial e cultural, aconteceu de 22 e 24 de julho no Centreventos Marejada, reunindo mais de 10 mil pessoas. A Quadrangular tem 18 mil templos em todo o Brasil e promove quase 30 convenções por ano em todo o território nacional. Pastores e líderes de todos os estados brasileiros participaram do encontro, considerado o principal evento da IEQ no calendário nacional.

A programação se dividiu em dois turnos — das 8h às 13h e das 18h às 22h — nos dois primeiros dias. No dia 24, as atividades se concentraramm no período da manhã.

Com o tema “Que Ele cresça”, a convenção ofereceu ministrações, louvor, apresentações culturais e espaços segmentados por faixa etária. A estrutura montada tinha cinco mil metros quadrados e mais de 500 pessoas envolvidas na organização. O apoio logístico incluiu 17 carretas de material.

O evento também vai reuniu 35 expositores na Expo 4, uma feira de produtos e serviços voltados ao mundo evangélico, com praça de alimentação para atender ao público ao longo dos três dias, oferecendo comidas típicas regionais, além do cardápio da culinária nacional.

Para o público infantil houve três espaços com atividades próprias. O Espaço Kids (0 a 9 anos) teve contação de histórias e brincadeiras. O Junieq (10 a 13 anos) tinha uma proposta semelhante a um acampamento de inverno. Já o Espaço Tens (13 a 17 anos) se voltou ao desenvolvimento de dons e propósitos.

Um dos destaques da programação é a Festa na Roça, no dia 23 de julho, das 16h às 18h.

Toda a atividade aconteceu na praça de alimentação do Centreventos, ao som da música sertaneja gospel,

O EVENTO

Antes da abertura oficial na terça, às 11h, acontece um momento de intercessão no local do evento, organizado pela Uniora nacional, reunindo lideranças religiosas em oração pela convenção. Para reforçar a segurança, a organização exigia documento com foto e autenticação por biometria facial no acesso ao Centreventos Marejada. A medida foi adotada para garantir mais controle e tranquilidade aos participantes.

Ao regressarem para suas cidades, pastores e demais participantes da 74ª Convenção em Itajaí se disseram maravilhados com toda a programação, sobretudo, com as pregações, momentos de louvor, grandes graças e milagres realizados.

Da Redação/Imagens: Divulgação