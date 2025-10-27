Simulação de explosão mobiliza Exército e forças de segurança em shopping de Belém

Quem passar pelo Shopping Grão-Pará, em Belém, na manhã de amanhã, terça-feira, 28, vai se deparar com uma movimentação diferente. Viaturas, militares e socorristas vão tomar conta do local — mas calma! É tudo parte de um exercício simulado de emergência, que vai testar a atuação conjunta do Exército Brasileiro e de diversas forças de segurança.

A simulação vai reproduzir uma explosão seguida de incêndio com múltiplas vítimas, e faz parte de um treinamento coordenado pelo Comando Militar do Norte (CMN), em parceria com o shopping. O objetivo é mostrar, na prática, como as equipes estão preparadas para agir rapidamente em situações de crise.

Participam da operação o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica Renato Chaves, Detran, SAMU, Defesa Civil Municipal e a Cruz Vermelha, além dos brigadistas e seguranças do shopping.

Treinamento faz parte da preparação para a COP30

O exercício está marcado para as 9h da manhã, e vai acontecer nas áreas interna e externa do shopping, sem a presença de público.

A ação integra o plano do Comando Operacional Conjunto MARAJOARA, estrutura criada pelo Ministério da Defesa para reforçar a segurança durante a COP30, conferência mundial sobre o clima que será realizada em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro.

De acordo com o CMN, o treinamento serve para reforçar a capacidade de resposta rápida e o trabalho em equipe entre as forças armadas, órgãos de segurança e instituições civis — tudo para garantir que a capital esteja pronta para receber um evento do porte da COP30.

POR QUE O GRÃO-PARÁ?

O shopping foi escolhido por ser um dos pontos de maior circulação de pessoas em Belém e por estar próximo das áreas oficiais da conferência, no Parque da Cidade.

Segundo a administração, a simulação será uma oportunidade de testar protocolos de segurança e resposta a emergências, já que o local recebe diariamente entre 5 mil e 30 mil visitantes — número que deve aumentar durante o evento internacional.

COMO VAI FUNCIONAR

Durante a simulação, o público verá a atuação integrada das equipes de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, resgate de vítimas e transporte aéreo de feridos.

O SAMU vai coordenar o resgate e o atendimento médico; o Corpo de Bombeiros cuidará do controle das chamas e das buscas; e a Defesa Civil ficará responsável pela coordenação geral e avaliação das áreas afetadas.

Serviço

O que: Exercício Simulado de Explosão e Incêndio

Quando: Terça-feira, 28 de outubro de 2025

Onde: Shopping Grão-Pará (Av. Centenário, Belém)

Horário: 9hDa Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Fotos: Divulgação