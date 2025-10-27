segunda-feira, outubro 27, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Cães farejadores reforçam esquema de segurança da COP30 em Belém

Belém recebeu, nesta segunda-feira, 27, um grupo de cães farejadores especializados em detecção de explosivos e armas. O reforço integra o plano nacional de segurança montado para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada na capital paraense em 2025.

Os animais fazem parte de uma unidade móvel que atua em operações de prevenção a ameaças e verificação de áreas estratégicas, como aeroportos, portos e centros de convenções. A iniciativa tem coordenação da Polícia Federal e apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Além da PF, participam da ação conjunta as Polícias Militares do Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Também prestam apoio as corporações de Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Amapá e Roraima.

De acordo com o plano operacional integrado, cerca de 1.200 servidores federais, entre policiais e equipes técnicas, estão envolvidos nas ações preparatórias para o evento. O objetivo é garantir padrões elevados de segurança durante o período da conferência, que deverá reunir milhares de participantes de todo o mundo.

A presença das equipes especializadas marca mais uma etapa da preparação logística para a COP30, prevista para ocorrer em novembro de 2025, consolidando Belém como um dos principais centros de atenção internacional sobre mudanças climáticas.

Veja o vídeo do Instagram da Polícia Federal:

https://www.instagram.com/reel/DQUBzDcDuLc/?igsh=cTRhcTFweXkyOWRj

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Ascom SRPF-PA em Belém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Simulação de explosão mobiliza Exército e forças de segurança em shopping de Belém
Próximo artigo
Mauricio de Sousa completa 90 anos e é homenageado com cinebiografia

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,220FansLike
3,596FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315