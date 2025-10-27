Cães farejadores reforçam esquema de segurança da COP30 em Belém

Belém recebeu, nesta segunda-feira, 27, um grupo de cães farejadores especializados em detecção de explosivos e armas. O reforço integra o plano nacional de segurança montado para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será sediada na capital paraense em 2025.

Os animais fazem parte de uma unidade móvel que atua em operações de prevenção a ameaças e verificação de áreas estratégicas, como aeroportos, portos e centros de convenções. A iniciativa tem coordenação da Polícia Federal e apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Além da PF, participam da ação conjunta as Polícias Militares do Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. Também prestam apoio as corporações de Goiás, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Amapá e Roraima.

De acordo com o plano operacional integrado, cerca de 1.200 servidores federais, entre policiais e equipes técnicas, estão envolvidos nas ações preparatórias para o evento. O objetivo é garantir padrões elevados de segurança durante o período da conferência, que deverá reunir milhares de participantes de todo o mundo.

A presença das equipes especializadas marca mais uma etapa da preparação logística para a COP30, prevista para ocorrer em novembro de 2025, consolidando Belém como um dos principais centros de atenção internacional sobre mudanças climáticas.

Veja o vídeo do Instagram da Polícia Federal:

https://www.instagram.com/reel/DQUBzDcDuLc/?igsh=cTRhcTFweXkyOWRj

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Ascom SRPF-PA em Belém