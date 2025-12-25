quinta-feira, dezembro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Sindiclubes encerra 2025 com balanço positivo e fortalecimento dos clubes sociais do Pará

O Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes encerrou a temporada 2025 com um balanço amplamente positivo das atividades desenvolvidas junto aos clubes filiados. A diretoria da entidade divulgou o cronograma de fechamento do calendário anual, destacando os avanços alcançados nos setores Esportivo, Social e Cultural ao longo do ano.

À frente da entidade, o presidente Salatiel Campos ressaltou o trabalho coletivo realizado durante o ano e agradeceu o empenho dos dirigentes, colaboradores e associados dos clubes sociais paraenses. Segundo ele, mesmo diante dos desafios enfrentados, o Sindiclubes conseguiu avançar em conquistas importantes, consolidando ações que reforçam o papel social e comunitário das agremiações.

“Juntos, enfrentamos desafios, avançamos em conquistas importantes e seguimos fortalecendo o papel social, cultural e esportivo dos nossos clubes”, destacou o presidente.

Em mensagem de fim de ano, Salatiel Campos desejou que 2026 seja marcado por saúde, paz, prosperidade e novas oportunidades, reforçando o compromisso do sindicato em continuar trabalhando pelo crescimento e valorização dos clubes sociais do Pará.

Além do balanço institucional, o Sindiclubes também divulgou uma mensagem natalina, enfatizando que o Natal é um momento de reflexão, união e renovação da esperança, desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações.

Por Nonato Batista/Texto e imagens

Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
Artigo anterior
TCE-PA aprova resolução para fiscalização das emendas parlamentas estaduais
Próximo artigo
“Maior Natal do Mundo”, em Gramado, RS, completa 40 anos

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315