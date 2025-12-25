Sindiclubes encerra 2025 com balanço positivo e fortalecimento dos clubes sociais do Pará

O Sindicato dos Clubes Sociais do Pará – Sindiclubes encerrou a temporada 2025 com um balanço amplamente positivo das atividades desenvolvidas junto aos clubes filiados. A diretoria da entidade divulgou o cronograma de fechamento do calendário anual, destacando os avanços alcançados nos setores Esportivo, Social e Cultural ao longo do ano.

À frente da entidade, o presidente Salatiel Campos ressaltou o trabalho coletivo realizado durante o ano e agradeceu o empenho dos dirigentes, colaboradores e associados dos clubes sociais paraenses. Segundo ele, mesmo diante dos desafios enfrentados, o Sindiclubes conseguiu avançar em conquistas importantes, consolidando ações que reforçam o papel social e comunitário das agremiações.

“Juntos, enfrentamos desafios, avançamos em conquistas importantes e seguimos fortalecendo o papel social, cultural e esportivo dos nossos clubes”, destacou o presidente.

Em mensagem de fim de ano, Salatiel Campos desejou que 2026 seja marcado por saúde, paz, prosperidade e novas oportunidades, reforçando o compromisso do sindicato em continuar trabalhando pelo crescimento e valorização dos clubes sociais do Pará.

Além do balanço institucional, o Sindiclubes também divulgou uma mensagem natalina, enfatizando que o Natal é um momento de reflexão, união e renovação da esperança, desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações.

