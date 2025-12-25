quinta-feira, dezembro 25, 2025
“Maior Natal do Mundo”, em Gramado, RS, completa 40 anos

Encerrando a viagem pelas celebrações de Natal de todo o país, o “Especial Natal Brasil” chega ao destino onde o Natal é um dos mais tradicionais e emblemáticos do mundo. Estamos em Gramado, na Serra Gaúcha, referência absoluta quando o assunto é época natalina.

Neste ano, com um orçamento de R$ 37 milhões, a expectativa é atrair cerca de 2,8 milhões de visitantes e movimentar mais de meio bilhão de reais na economia. Mais do que entretenimento, o Natal Luz de Gramado mostra que o turismo é uma ferramenta poderosa, respondendo por quase 90% do PIB local.

Neste episódio, vamos revelar como uma cidade pequena, de alma europeia e sotaque brasileiro, conquistou o título de “Maior Natal do Mundo”, chancelado pelo Guinness Book. Há 40 anos, o Natal Luz transforma a cidade em um cenário encantado. O que começou como um sonho de moradores e voluntários se tornou, quatro décadas depois, uma celebração com mais de 350 atrações espalhadas por 88 dias de pura magia.

Prepare-se para ver a neve artificial cair sobre as hortênsias e para sentir o aroma que toma conta da Avenida Borges de Medeiros. O especial fará um tour gastronômico onde a tradição se mistura à criatividade: dos chocolates artesanais e fondues aos cafés coloniais repletos de cucas, provando que o Natal em Gramado tem sabor próprio.

É assim que Gramado encerra o Especial Natal Brasil: com luz, emoção e a certeza de que o Natal também é desenvolvimento. Se você quer entender como a fantasia se torna real e impulsiona uma cidade inteira, este é o seu destino. Venha celebrar os 40 anos de magia na Serra Gaúcha. O Especial Natal Brasil será exibido no dia 24, às 13h e às 21h, e no dia 25, às 4h, 13h e 21h, nos canais do YouTube da TV Brasil Internacional e do MTur.

O PROJETO

O Especial Natal Brasil convida o público a um verdadeiro mergulho nas tradições natalinas do Brasil. Realizado pelo Ministério do Turismo, em parceria com a EBC Internacional e cinco cidades brasileiras – Belém, Goiânia, Fortaleza, Petrópolis e Gramado -, representando cada região do país, o programa mostra como a festividade é celebrada em diferentes cantos do território nacional, por meio de costumes, sabores, histórias e modos únicos de festejar. Um passeio cultural que percorre o Brasil de Norte a Sul e evidencia toda a riqueza e a diversidade do nosso Natal.

Por Bárbara Magalhães/Ministério do Turismo

