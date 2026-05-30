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Sindifisco inaugura nova sede própria em casarão histórico revitalizado

A mudança amplia a capacidade de atuação e reforça o compromisso do sindicato com a defesa do serviço público e da justiça fiscal no Pará

Foi realizada na noite de ontem, sexta-feira, 29, a inauguração da nova sede própria do Sindicato dos Servidores das Carreiras Especificas da Administração Tributária do Estado do Pará (Sindifisco Pará), que representa auditores e fiscais da Receita Estadual. Instalado desde 2012 em um prédio na travessa José Pio, no bairro do Telégrafo, o Sindifisco agora ocupa um casarão histórico, totalmente revitalizado, na Avenida Governador José Malcher, 1131, esquina com a rua Dom Romualdo de Seixas, em Nazaré, área nobre da capital paraense.

Adquirido com recursos próprios, o novo espaço do Sindifisco combina tradição e modernidade, elegância e funcionalidade. Com marcas de ecletismo, a casa guarda elementos neoclássicos que a colocam entre as relíquias do patrimônio arquitetônico da capital.

A inauguração da nova sede própria, para o presidente do Sindifisco, Charles Alcantara, representa a consolidação de um projeto institucional voltado ao fortalecimento da atuação sindical e à valorização da categoria dos auditores e fiscais da Receita Estadual. “A nova sede oferece melhores condições de trabalho, amplia a capacidade de atendimento aos filiados e está pronta para sediar atividades estratégicas da entidade”, afirmou Charles.

Construído na virada do século XIX para o XX para ser residência, o casarão carrega parte da história da cidade. No auge do Ciclo da Borracha, a bélle époque paraense, o prédio recebeu famílias de imigrantes libaneses. Nos anos de 1980 e 90, por um tempo, foi ocupado pelo antigo Colégio Cearense. Também abrigou atividades do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), instituição de referência na preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro.

O imóvel do Sindifisco está entre as construções que se destacam na avenida Governador José Malcher, ao lado de outros prédios históricos, o Palacete Augusto Montenegro, o Palacete Virgílio Sampaio, o Palacete Bibi Costa e o Palacete Bolonha, que pertenceram a grandes políticos, construtores e comerciantes. Ainda hoje, por sua beleza, são marcadores visuais no bairro de Nazaré.

“Estamos entregando à categoria e à sociedade um espaço que traduz o momento que o Sindifisco vive hoje. A nova sede é resultado de planejamento, responsabilidade e visão de futuro. Ela amplia nossa capacidade de atuação e reforça nosso compromisso com a defesa do serviço público e da justiça fiscal no Pará”, destacou Charles Alcantara.

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades, representantes de entidades de classe e convidados.

Por Fabiana Cabral/Imagens: Divulgação

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