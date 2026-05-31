A inspeção ocorre enquanto a Vale continua enfrentando acusações relacionadas aos impactos da mineração sobre comunidades indígenas da região. Em ação recente, o Ministério Público Federal apontou suposta contaminação de indígenas Xikrin do Cateté por metais pesados e pediu o bloqueio de R$ 60 milhões para financiar estudos e ações de recuperação ambiental. A empresa nega irregularidades e afirma cumprir rigorosamente a legislação. Ainda assim, processos, investigações e fiscalizações seguem se acumulando. O problema já ultrapassa a esfera jurídica. Tornou-se reputacional. Afinal, quando uma operação passa mais de uma década cercada por denúncias, disputas e dúvidas sobre seus impactos, a principal herança deixada pela mineração pode não ser o níquel extraído do solo, mas a desconfiança que permanece sobre ele.