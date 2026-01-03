sábado, janeiro 3, 2026
Sport reverte punição e terá torcida no Campeonato Pernambucano

Clube havia sido punido com a perda de dois mandos de campo por objeto lançado ao campo em clássico de 2025

Lincoln Oriaj, da Itatiaia

Sport conseguiu reverter a punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) e está liberado para receber torcedores nos dois primeiros jogos do Campeonato Pernambucano de 2026 em que tiver mando de campo.

A condenação foi por infração ao artigo 213, inciso III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata do lançamento de objetos no campo de jogo. O episódio ocorreu no clássico entre Sport e Náutico, válido pelo Campeonato Pernambucano de 2025, disputado no dia 15 de fevereiro.

Inicialmente, o clube foi punido com a perda de dois mandos de campo. No entanto, a pena foi revertida em medida de interesse social, permitindo que o Rubro-Negro possa contar com a presença de torcedores no início da competição estadual.

Vice-presidente jurídico do Sport, Lucas Leite celebrou a decisão, afirmou que trata-se de uma vitória do clube para a torcida e destacou a atuação do departamento jurídico do Leão da Ilha no processo.

“Essa é uma vitória institucional. A razão de existir do Sport é a nossa torcida e foi por isso que no momento em que fomos informados da punição, o departamento jurídico agiu rapidamente para revertê-la e hoje conseguimos entregar esse resultado ao torcedor”, afirmou.

Sob o comando de Roger Silva, o Sport estreia oficialmente na temporada 2026 no dia 10 de janeiro, contra o Jaguar, às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano, com mando de campo da equipe adversária.

