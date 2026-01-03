Corinthians toma decisão sobre Alex Santana após empréstimo ao Grêmio

“Agora é dar tempo ao tempo”, disse uma fonte próxima ao jogador, que tem contrato com o Timão até dezembro de 2027.

Iúri Medeiros, da Itatiaia

Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Após defender o Grêmio por empréstimo no segundo semestre do ano passado, Alex Santana não se reapresentará com o restante do elenco do Corinthians neste sábado (3). A Itatiaia apurou que os alvinegros já informaram ao volante que, a partir de segunda-feira (5), o jogador passará a treinar separado.

O estafe de Alex Santana recebeu algumas sondagens nas últimas semanas. Torcedor declarado do Timão, o volante mantém boa relação com o técnico Dorival Júnior e entende que pode voltar a ganhar espaço no elenco do Corinthians, conforme apuração da reportagem.

“Agora é dar tempo ao tempo”, disse uma fonte próxima ao jogador, que tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027.

O Timão, ainda com Fabinho Soldado à frente do departamento de futebol, contratou o volante em meados de 2024, pagando 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) ao Athletico-PR. Pelo Timão, são 37 jogos, 17 como titular, com dois gols e título paulista de 2025.