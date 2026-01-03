Corinthians na Copinha: cinco jogadores para ficar de olho

Timãozinho estreia no torneio neste sábado (3), diante do Trindade, em Jaú

Iúri Medeiros, da Itatiaia

O Corinthians estreia na Copinha de 2026 neste sábado (3), contra o Trindade, às 14h45, em Jaú, no interior de São Paulo. XV de Jaú e Luverdense também integram o Grupo 8 da competição.

Maior campeão do torneio, o clube do Parque São Jorge vai em busca de seu 12º título da Copinha. O Corinthians se sagrou vencedor pela última vez em 2024, contra o Cruzeiro, e foi vice em 2025 para o rival São Paulo.

A Itatiaia lista, abaixo, cinco jogadores do Timãozinho que podem chamar a atenção nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Iago Machado – 16 anos

Zagueiro de apenas 16 anos, Iago é muito bem avaliado no Parque São Jorge. Atleta se destaca pela imposição física, qualidade com a bola nos pés e capacidade de contribuir ofensivamente.

Pelo sub-17, na última temporada, marcou nove gols e distribuiu três assistências em 38 jogos (36 como titular). Pela categoria sub-20, tem apenas uma partida, saindo do banco de reservas.

Em outubro, a diretoria corintiana anunciou um aditivo contratual no vínculo de Iago, válido até abril de 2028.

Thomas Lisboa – 20 anos

Diferentemente de Iago, Thomas Lisboa disputa sua última competição pela base corintiana, já que estourou a idade da categoria. O volante chegou a passar semanas treinando com a equipe profissional, a pedido do técnico Dorival Júnior, durante o período de férias do sub-20.

Thomas voltou a atuar regularmente em agosto, após se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, sofrida em novembro de 2024. O meio-campista costuma atuar como protetor do sistema defensivo, auxiliando também na saída de bola.

Em 2025, pela base, somou seis jogos, sendo cinco como titular. Seu contrato com o clube tem validade até o fim deste ano.

Luiz Gustavo Bahia – 20 anos

Nascido em 2006, Bahia chega para esta Copinha como um dos nomes mais experientes do elenco. O jovem também passou um período treinando com a equipe profissional do Timão e foi utilizado em três oportunidades, sendo uma como titular.

Bahia pode atuar em diferentes faixas do meio-campo: mais recuado, como segundo volante, ou como um “10” que pisa na área para finalizar.

Na temporada atual, pelo sub-20, soma cinco gols e duas assistências em 17 partidas, sendo 15 como titular. Ele também foi um dos destaques da última Copinha, com quatro gols em nove jogos.

Seu vínculo com o Timão vai até setembro de 2027.

Gui Amorim – 17 anos

Guilherme Amorim é tratado como uma joia no Corinthians. O meia foi um dos principais jogadores da categoria sub-17 em 2025, com 20 gols e 11 assistências em 35 jogos (31 como titular). No sub-20, assim como Iago, participou de apenas uma partida.

Em agosto, o Corinthians aumentou a multa rescisória do contrato do atleta para evitar situação semelhante à de Kauê Furquim, que se transferiu para o Bahia.

Gui Amorim tem multa nacional estipulada em R$ 50 milhões, enquanto a internacional é de 50 milhões de euros (R$ 319,2 milhões na cotação atual).

O meia é conhecido pela qualidade na distribuição de jogo e pelo poder de finalização. Costuma atuar atrás do atacante, como um típico camisa 10.

Luiz Fernando – 18 anos

Luizinho, como é conhecido, foi um dos destaques do sub-20 no último ano. Na temporada atual, soma nove gols e três assistências em 33 jogos (17 como titular).

Ponta canhoto, costuma atuar aberto pelo lado direito. Tem como principais características a boa finalização, normalmente conduzindo a bola de fora para dentro, além da leitura de jogo para infiltrar na área.

Aos 18 anos, Luiz é acompanhado de perto pela comissão técnica do time profissional e está no radar para ser promovido ao longo da temporada.

Sua última renovação ocorreu em dezembro de 2024. Na ocasião, ainda sob a gestão de Augusto Melo, o Corinthians fixou a multa rescisória em R$ 18 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros (R$ 312,8 milhões) para o internacional. O contrato é válido até dezembro de 2027.

Divulgação/Corinthians