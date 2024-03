Submissão de artigos para revista científica da EGPA segue até o dia 30

Segue até o dia 30 de março as inscrições para a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), a Revista Eletrônica EGPA – Gestão Pública. O objetivo da revista é o o estudo, a reflexão e o aprofundamento nas temáticas da gestão pública com destaque aos temas relacionados a governança no setor público.

A ação potencializa o segmento de pesquisa da própria Escola de Governança, que já trabalha com cursos de especialização e mestrado profissional, além do Observatório de Governança Pública, responsável por colaborar com produções científicas na administração pública estadual. Mas, vale destacar que não é necessário atuar como servidor público para estar habilitado para publicação no periódico.

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir.

– As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

– A contribuição deve ser original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação por outra revista. Caso contrário, deve-se justificar em ‘comentários ao editor’.

– O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF.

– Onde disponível, os URLs para as referências devem ser fornecidos.

– O texto deve estar em espaço simples; utilizando uma fonte de 12-pontos; emprego do itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas deverão estar inseridas no texto, não no final do documento na forma de anexos.

– O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em diretrizes para autores, na página ‘Sobre a Revista’ da plataforma de inscrição.

Os temas dos artigos deverão ser sitiados nos seguintes eixos: Política Pública e Governança (PPG); Direito, Educação e Cidadania (DEC); Gestão do Conhecimento e Inovação Tecnológica (GCIT); Orçamento e Finanças Públicas (OFP); Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MADS).

Foto: Jader Paes / Agência Pará