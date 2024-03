AO VIVO | MANAUS X PAYSANDU | COPA VERDE | 21.03.24

Nesta quinta-feira (21), Manaus e Paysandu entram em campo para o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde, a partir das 21h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Manaus chega às quartas de final após vitória em cima do Tocantinópolis-TO, causando a eliminação do adversário na competição. Já no campeonato Amazonense, a equipe vem de um empate, mas está invicto há quatro jogos.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o Paysandu adquiriu bons resultados no Campeonato Paraense, até o momento a equipe sofreu apenas uma derrota em 13 jogos e chega cheio de confiança nas quartas de final da Copa Verde.

Siga as redes sociais:

Instagram: @supermarajoara

Facebook: @supermarajoara

Instagram: @aprovinciadopara

Facebook: @aprovinciadopara

Acompanhe ao vivo: