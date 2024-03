Cine Líbero Luxardo apresenta nova programação incluindo sessão gratuita

E começa mais uma programação no Cine Líbero Luxardo, nesta quinta-feira (21), em diversos horários. Os filmes “Meu Amigo Robô” e “Folhas de Outono” são as novidades da semana.

Na Sessão Paralela, o Maldita CineClube exibirá o longa-metragem “Rosa la Rose, Garota de Programa” e o Cine Nerd irá mostrar “Vidas ao Vento”, ambos com entrada gratuita. As exibições acontecem no espaço que fica no térreo do prédio do Centur, em Belém.

A programação do Cine Líbero Luxardo leva para o público seis longas-metragens para todos os públicos. Os filmes “Eu, Capitão” e “Dias Perfeitos”, destaques no Oscar 2024, também estão em cartaz na sala de cinema mais charmosa da capital paraense.

Programação do Cine Líbero Luxardo de 21 a 27 de março:

21/03 – quinta-feira

15h: Eu, Capitão / 2h01/ 16 anos

17h20: Folhas de Outono / 1h21/ 14 anos

19h: Meu Amigo Robô/ 1h42/ Livre

22/03 – sexta-feira

15h: Meu Amigo Robô

17h: Eu, Capitão

19h20: Folhas de Outono

23/03 – sábado

15h: Cine Nerd: Vidas ao Vento / 2h06/ 12 anos (Entrada Gratuita)

17h20: Folhas de Outono

19h: Meu Amigo Robô

24/03 – domingo

15h: Meu Amigo Robô

17h: Dias Perfeitos/ 1h44/ 12 anos

19h20: Folhas de Outono

26/03 – terça-feira

15h30: Eu, Capitão

17h50: Folhas de Outono

19h30: Sessão Maldita: Rosa La Rose, Garota de Programa / 1h31 / 18 anos (Entrada Gratuita)

27/03 – quarta-feira

15h: Meu Amigo Robô

17h: Eu, Capitão

19h20: Dias Perfeitos

Foto: Malla Hukkanen/Sputnik/O2 PLAY