Vídeo: Suspeito de furto fica preso em portão ao tentar invadir residência em Sinop (MT)

Um homem protagonizou uma situação inusitada ao tentar furtar uma residência e acabar preso em um portão durante a invasão, no município de Sinop.

A Polícia Militar foi acionada via 190 após moradores denunciarem a presença de um invasor no quintal do imóvel.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o suspeito preso na estrutura do portão, o que chamou atenção pela forma incomum da ocorrência.

Após o atendimento, a polícia adotou os procedimentos necessários, e o caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais devido à situação inusitada.