Vídeo: Fiscalização recolhe motocicletas e cena com entregador chama atenção em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma ação de fiscalização realizada na Avenida Conselheiro Furtado, em Belém, onde diversas motocicletas foram recolhidas por um caminhão-reboque.

Nas imagens, um entregador de gás aparece na calçada, ao lado de botijões empilhados, enquanto observa a própria moto sendo levada junto com as demais.

A cena chamou atenção de quem assistiu e gerou comentários nas redes sociais, especialmente após a frase registrada no vídeo: “Levaram até a moto do cara do gás!”.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre os motivos da fiscalização ou a situação dos veículos recolhidos.