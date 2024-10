Teatro Waldemar Henrique oferece programação infantil gratuita esta semana

Circo de Pulgas” diverte a criançada no Teatro Waldemar Henrique! A partir de quarta-feira, dia 16, o espetáculo será apresentado às 15h, com sessões nos dias 17, 18 e 19 no mesmo horário. No sábado, dia 20, a apresentação será às 11h. A entrada é gratuita. Local: Teatro Waldemar Henrique (Praça da República, Av. Presidente Vargas – Campina).

Circo de Pulgas” aborda temas importantes como educação, saúde e alimentação de forma divertida, através da relação entre o palhaço Fio Dental e sua pulga Mimi.

O espetáculo encanta tanto crianças quanto adultos”, afirma Wallace Horst. “As crianças se encantam com a magia do circo, enquanto os adultos se identificam com a história do palhaço e sua busca por superação. Circo de Pulgas” é um dos projetos selecionados pelo edital Tamba-Tajá, iniciativa do Governo do Pará que incentiva a produção cultural no estado.

Waldemar Henrique, um dos maiores compositores brasileiros, criou a obra “Tamba-Tajá”, inspirada na lenda amazônica da planta que simboliza o amor. Essa canção faz parte do seu “Ciclo das Lendas Amazônicas”, um conjunto de onze composições que celebram a cultura da região.

Foto: Victor Peixe / Ascpm FCP