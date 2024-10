Coreia do Norte aumenta exército e fala em “aniquilar” o Sul

A Coreia do Norte comunicou, nesta quarta-feira (16), que expandiu seu exército alistando mais de 1,4 milhão de jovens e estudantes ao Exército Popular Coreano. O governo afirma que o alistamento foi voluntário e ocorreram entre os dias 14 e 15 de outubro.

Sem esconder suas intenções, o país voltou a falar em guerra com a Coreia do Sul e prometeu “varrer do mapa” a nação vizinha – a qual chamou de “escória” -, caso o conflito exploda.

– A República Popular Democrática da Coreia está cheia de vontade de aniquilar a escória da Coreia do Sul, que violou sua sagrada soberania e segurança – diz o texto.

De acordo com dados do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o exército da Coreia do Norte conta com cerca de 1,2 milhão de soldados ativos e 600 mil na reserva.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação