Torcida do Wydad Casablanca “paralisa” jogo após gol contra Juventus; veja

Marroquinos vão à loucura após equipe marcar o primeiro gol no Mundial de Clubes

Daniel Costa, da Itatiaia

A torcida do Wydad Casablanca vem se destacando como uma das mais fanáticas deste Mundial de Clubes. Após o primeiro gol da equipe marroquina no torneio, marcado na partida contra a Juventus, neste domingo (22), os torcedores fizeram uma comemoração tão intensa que o árbitro precisou interromper o jogo. A Juve vai vencendo o duelo por 3 a 1.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, o meio-campista Lorch balançou as redes e diminuiu o placar contra a Velha Senhora. O camisa 4 recebeu excelente passe de Ambarat e finalizou com categoria na saída do goleiro, levando os torcedores africanos ao delírio.

Na celebração, os marroquinos acenderam diversos sinalizadores, cobrindo praticamente metade do campo com fumaça vermelha e preta. Diante da baixa visibilidade, o árbitro optou por paralisar a partida, retomando alguns minutos depois.

O Wydad no Mundial

A vaga para o Mundial veio após uma campanha na Liga dos Campeões da África na temporada 2021/22, quando o clube marroquino conquistou seu terceiro título continental. Na final, derrotaram o Al Ahly, do Egito, um dos clubes mais vitoriosos do continente africano.

No torneio da Fifa, o Wydad estreou com derrota para o Manchester City, por 2 a 0. Apesar do revés, os marroquinos também fizeram uma festa enorme durante os 90 minutos. Com a derrota, o Wydad Casablanca está eliminado do torneio.