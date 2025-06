Irã vai jogar a Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos como sede

Países vivem momento de tensão com conflitos no Oriente Médio

Guilherme Xavier, da CNN

Os Estados Unidos estão recebendo o Mundial de Clubes neste ano, mas, em 2026, também serão um dos países-sede da Copa do Mundo, junto com Canadá e México. Tudo isso em meio ao conflito armado entre Israel e Irã.

No último sábado, os Estados Unidos, na figura de Donald Trump, seu presidente, confirmou um ataque aéreo a bases nucleares do Irã. O momento é de muita tensão entre as partes e também gera dúvidas com relação a disputa da Copa do Mundo.

Isso porque o Irã, atacado pelos Estados Unidos, está classificado para a disputa da competição de seleções. Portanto, fica a pergunta: é possível que o país do Oriente Médio não participe do torneio?

O Irã terá problemas para disputar a Copa do Mundo?

O conflito armado, sem dúvidas, é mais um fator que complica a disputa do Mundial nos Estados Unidos. Donald Trump proibiu a entrada de cidadãos de 12 países no território norte-americano, mas, segundo os comitês organizadores, os atletas não serão afetados.

Os países afetados são: Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen.

Os norte-americanos também receberão a Olimpíada em 2028, na cidade de Los Angeles. De acordo com o CEO da LA28, Reynold Hoover, nenhum dos dois eventos enfrentará problemas.

“O decreto traz uma exceção específica que garante o acesso de atletas, seus familiares e oficiais aos Jogos. No grupo de trabalho da Casa Branca, o presidente, o vice e todos os membros do governo disseram: ‘Queremos receber a Copa do Mundo da Fifa. Creio que a administração está disposta a receber o mundo também em Los Angeles”, analisou, à Reuters.

Mesmo com a expectativa positiva, muitas dúvidas ainda pairam sobre as competições que serão disputadas nos Estados Unidos.

Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images