Tragédia na Chapada dos Veadeiros: praticante de highline morre após queda de 50 metros; equipamento não estava preso

A comunidade do slackline no Brasil está de luto após a morte de Gustavo Guimarães, de 29 anos, um dos nomes mais queridos do highline nacional. Ele morreu na última sexta-feira (25), após cair de uma altura de cerca de 50 metros na Cachoeira da Usina, na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás (GO).

Segundo a Associação Internacional de Slackline (ISA), Gustavo usava colete de segurança no momento da queda, mas o equipamento não estava preso à corda. A hipótese inicial é que ele tenha esquecido de conectar o sistema de segurança ou que a conexão tenha se soltado. As circunstâncias exatas do acidente só poderão ser confirmadas após a conclusão da perícia realizada pela Polícia Científica.

O delegado Rafael Rossi, que esteve no local, afirmou que não há indícios de crime, por isso o caso não será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a associação, Gustavo havia conseguido atravessar a linha de um lado a outro. No entanto, ao tentar voltar, caiu e ainda tentou se segurar na correia, mas não conseguiu evitar a queda. Ele estava sozinho no momento do acidente, que foi testemunhado por turistas que passavam pela região.

A ISA ressaltou que o esquecimento de prender o equipamento de segurança é a principal causa de mortes no highline uma modalidade do slackline praticada em grandes alturas. Gustavo praticava o esporte desde 2020 e era conhecido pelo entusiasmo, carisma e incentivo constante a novos praticantes. Atuava como montador e monitor em eventos do segmento, sempre promovendo o acesso ao esporte.

Nas redes sociais, amigos e admiradores deixaram mensagens emocionadas de despedida. “Um espírito livre e uma alma leve. Esse era o Gusta, um querido. Vá em paz, amigo, e desbrave o outro lado com todo o brilho que você carrega”, escreveu um internauta.

Pedro Paulo de Oliveira, amigo de Gustavo, descreveu o jovem como uma pessoa gentil, sempre sorridente e admirada pela comunidade do highline em todo o mundo. “A comunidade mundial está de luto. É uma comoção geral”, declarou.

O velório de Gustavo aconteceu na manhã de domingo (27), e o sepultamento foi realizado no fim da tarde, na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, onde ele nasceu.

Imagem: Reprodução Redes Sociais