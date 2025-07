Hemopa coleta mais de 300 bolsas de sangue em ações no Pará e reforça importância da doação voluntária

A solidariedade fez a diferença no último sábado (26) no Pará. A Fundação Hemopa promoveu campanhas internas e externas de doação de sangue em diversas regiões do estado, resultando na coleta de 329 bolsas de sangue volume com potencial para salvar até 1.316 vidas.

As mobilizações aconteceram tanto na Região Metropolitana de Belém quanto em municípios do interior, com o apoio das prefeituras locais. A estratégia faz parte do compromisso da Fundação Hemopa de descentralizar as doações e facilitar o acesso de voluntários, ampliando o alcance das ações em saúde.

Na capital paraense e arredores, os postos de coleta na sede do Hemopa, no bairro Batista Campos, e nos shoppings Castanheira (em Belém) e Metrópole (em Ananindeua) somaram 129 bolsas. Foram 52 na sede, 40 no Castanheira e 37 no Metrópole.

Já no interior, os Hemocentros Regionais também contribuíram para o sucesso da campanha. Em Castanhal, foram coletadas 11 bolsas, e em Santarém, 26. Outras duas ações externas se destacaram: em Brasil Novo, na região de Altamira, a coleta realizada na sede do Sesp arrecadou 44 bolsas; e em Curionópolis, sudeste do estado, a mobilização no Posto de Saúde Planalto alcançou a marca impressionante de 119 bolsas.

As campanhas reforçam a importância do ato voluntário de doar sangue, que pode garantir o atendimento a pacientes em situações de emergência, cirurgias, partos e tratamentos contínuos. Segundo o Hemopa, cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas.

Imagem: Ascom Hemopa