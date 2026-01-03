sábado, janeiro 3, 2026
Tudo o que está em jogo na última semana da temporada regular da NFL

Confrontos diretos, disputa pelo seed número um e decisões de divisão marcam reta final da temporada

João Pedro Andrada , Túlio Kaizer, da Itatiaia

Começa neste sábado (3) a última semana da temporada regular da NFL. A rodada final da terá decisões diretas envolvendo liderança de conferência, títulos de divisão e as últimas vagas na pós-temporada. Nenhuma das duas conferências tem o seed número um definido, posição que dá vaga direta no Round Divisional.

Um dos duelos desta noite é o confronto direto entre Seattle Seahawks e San Francisoc 49ers. O vencedor ficará com o título da NFC Oeste, o seed número um da conferência e a vantagem de mando de campo durante os playoffs.

NFC Sul será decidida em confronto direto

O único time ainda indefinido nos playoffs da NFC é o campeão da NFC Sul. Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers perderam na Semana 17 — para Seahawks e Dolphins, respectivamente — e levaram a definição para a última rodada.

O duelo entre Panthers e Buccaneers, em Tampa, será decisivo. Quem vencer garante o título da divisão e a vaga nos playoffs. O derrotado ficará fora da pós-temporada.

Patriots confirmam título da AFC Leste

Na AFC, o New England Patriots assegurou o título da AFC Leste. A equipe também segue viva na disputa pelo seed número um da conferência.

O Denver Broncos permanece na liderança geral da AFC após a Semana 17 e depende apenas de uma vitória sobre o Los Angeles Chargers para confirmar a primeira posição. Caso tropece, ainda pode ser ultrapassado por Patriots ou Jaguars, dependendo de combinações de resultados.

AFC Norte segue indefinida

A derrota do Pittsburgh Steelers para o Cleveland Browns por 13 a 6 manteve a disputa da AFC Norte aberta. Com isso, o Baltimore Ravens segue com chances de título e encara o Steelers na Semana 18, em Pittsburgh.

O confronto será decisivo: vitória dos Steelers garante a divisão e a vaga nos playoffs; derrota elimina a equipe. Já o Ravens precisa vencer para roubar o título da AFC Norte e avançar à pós-temporada.

Jaguars perto do título da AFC Sul

O Jacksonville Jaguars ficou muito próximo de confirmar o título da AFC Sul. A equipe pode assegurar a divisão com uma vitória sobre o Tennessee Titans na rodada final ou caso o Houston Texans não vença o Colts.

O Texans ainda tem chances matemáticas, mas depende de uma combinação de resultados para ficar com a divisão.

Três confrontos decisivos na última rodada

A Semana 18 terá três jogos com impacto direto em títulos de divisão e classificação aos playoffs:

Sábado, 3 de janeiro

  • NFC Sul: Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers (Vale título da divisão e vaga nos playoffs)
  • NFC Oeste: San Francisco 49ers x Seattle Seahawks (Vale título da divisão e seed 1 da conferência)

Domingo, 4 de janeiro

  • AFC Norte: Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens (Vale título da divisão e vaga nos playoffs)

Vagas garantidas e eliminações confirmadas

Até o momento, já estão classificados para os playoffs: Broncos, Patriots, Jaguars, Bills, Chargers, Eagles, Seahawks, Rams, Bears, 49ers, Packers e Texans. Ainda restam duas vagas em aberto, uma em cada conferência.

  • Já estão eliminados da disputa na AFC: Colts, Dolphins, Chiefs, Bengals, Browns, Jets, Titans e Raiders.
  • Na NFC, não avançam: Lions, Vikings, Cowboys, Falcons, Saints, Commanders, Cardinals e Giants.

Briga pela pick 1

A NFL também tem na última rodada a briga pela primeira escolha geral do Draft, que será do time de pior campanha neste ano. O único que depende de suas próprias forças é o Las Vegas Raiders. Com duas vitórias em 16 jogos, o time precisa apenas perder para o Kansas City Chiefs, em casa, para assegurar o primeiro lugar.

A NFL ainda conta com outros times na briga, todos eles com três vitórias: New York Giants, Arizona Cardinals, New York Jets e Teenessee Titans.

Jogos da Semana 18

Sábado, 3 de janeiro de 2026

  • Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers — 18h30
  • San Francisco 49ers x Seattle Seahawks — 22h00

Domingo, 4 de janeiro de 2026

  • Minnesota Vikings x Green Bay Packers — 15h00
  • Cincinnati Bengals x Cleveland Browns — 15h00
  • Houston Texans x Indianapolis Colts — 15h00
  • New York Giants x Dallas Cowboys — 15h00
  • Atlanta Falcons x New Orleans Saints — 15h00
  • Jacksonville Jaguars x Tennessee Titans — 15h00
  • Denver Broncos x Los Angeles Chargers — 18h25
  • Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs — 18h25
  • Philadelphia Eagles x Washington Commanders — 18h25
  • Buffalo Bills x New York Jets — 18h25
  • New England Patriots x Miami Dolphins — 18h25
  • Los Angeles Rams x Arizona Cardinals — 18h25
  • Chicago Bears x Detroit Lions — 18h25
  • Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens — 22h20

