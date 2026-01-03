Tudo o que está em jogo na última semana da temporada regular da NFL

Confrontos diretos, disputa pelo seed número um e decisões de divisão marcam reta final da temporada
João Pedro Andrada , Túlio Kaizer, da Itatiaia
Começa neste sábado (3) a última semana da temporada regular da NFL. A rodada final da terá decisões diretas envolvendo liderança de conferência, títulos de divisão e as últimas vagas na pós-temporada. Nenhuma das duas conferências tem o seed número um definido, posição que dá vaga direta no Round Divisional.
Um dos duelos desta noite é o confronto direto entre Seattle Seahawks e San Francisoc 49ers. O vencedor ficará com o título da NFC Oeste, o seed número um da conferência e a vantagem de mando de campo durante os playoffs.
NFC Sul será decidida em confronto direto
O único time ainda indefinido nos playoffs da NFC é o campeão da NFC Sul. Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers perderam na Semana 17 — para Seahawks e Dolphins, respectivamente — e levaram a definição para a última rodada.
O duelo entre Panthers e Buccaneers, em Tampa, será decisivo. Quem vencer garante o título da divisão e a vaga nos playoffs. O derrotado ficará fora da pós-temporada.
Patriots confirmam título da AFC Leste
Na AFC, o New England Patriots assegurou o título da AFC Leste. A equipe também segue viva na disputa pelo seed número um da conferência.
O Denver Broncos permanece na liderança geral da AFC após a Semana 17 e depende apenas de uma vitória sobre o Los Angeles Chargers para confirmar a primeira posição. Caso tropece, ainda pode ser ultrapassado por Patriots ou Jaguars, dependendo de combinações de resultados.
AFC Norte segue indefinida
A derrota do Pittsburgh Steelers para o Cleveland Browns por 13 a 6 manteve a disputa da AFC Norte aberta. Com isso, o Baltimore Ravens segue com chances de título e encara o Steelers na Semana 18, em Pittsburgh.
O confronto será decisivo: vitória dos Steelers garante a divisão e a vaga nos playoffs; derrota elimina a equipe. Já o Ravens precisa vencer para roubar o título da AFC Norte e avançar à pós-temporada.
Jaguars perto do título da AFC Sul
O Jacksonville Jaguars ficou muito próximo de confirmar o título da AFC Sul. A equipe pode assegurar a divisão com uma vitória sobre o Tennessee Titans na rodada final ou caso o Houston Texans não vença o Colts.
O Texans ainda tem chances matemáticas, mas depende de uma combinação de resultados para ficar com a divisão.
Três confrontos decisivos na última rodada
A Semana 18 terá três jogos com impacto direto em títulos de divisão e classificação aos playoffs:
Sábado, 3 de janeiro
- NFC Sul: Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers (Vale título da divisão e vaga nos playoffs)
- NFC Oeste: San Francisco 49ers x Seattle Seahawks (Vale título da divisão e seed 1 da conferência)
Domingo, 4 de janeiro
- AFC Norte: Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens (Vale título da divisão e vaga nos playoffs)
Vagas garantidas e eliminações confirmadas
Até o momento, já estão classificados para os playoffs: Broncos, Patriots, Jaguars, Bills, Chargers, Eagles, Seahawks, Rams, Bears, 49ers, Packers e Texans. Ainda restam duas vagas em aberto, uma em cada conferência.
- Já estão eliminados da disputa na AFC: Colts, Dolphins, Chiefs, Bengals, Browns, Jets, Titans e Raiders.
- Na NFC, não avançam: Lions, Vikings, Cowboys, Falcons, Saints, Commanders, Cardinals e Giants.
Briga pela pick 1
A NFL também tem na última rodada a briga pela primeira escolha geral do Draft, que será do time de pior campanha neste ano. O único que depende de suas próprias forças é o Las Vegas Raiders. Com duas vitórias em 16 jogos, o time precisa apenas perder para o Kansas City Chiefs, em casa, para assegurar o primeiro lugar.
A NFL ainda conta com outros times na briga, todos eles com três vitórias: New York Giants, Arizona Cardinals, New York Jets e Teenessee Titans.
Jogos da Semana 18
Sábado, 3 de janeiro de 2026
- Tampa Bay Buccaneers x Carolina Panthers — 18h30
- San Francisco 49ers x Seattle Seahawks — 22h00
Domingo, 4 de janeiro de 2026
- Minnesota Vikings x Green Bay Packers — 15h00
- Cincinnati Bengals x Cleveland Browns — 15h00
- Houston Texans x Indianapolis Colts — 15h00
- New York Giants x Dallas Cowboys — 15h00
- Atlanta Falcons x New Orleans Saints — 15h00
- Jacksonville Jaguars x Tennessee Titans — 15h00
- Denver Broncos x Los Angeles Chargers — 18h25
- Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs — 18h25
- Philadelphia Eagles x Washington Commanders — 18h25
- Buffalo Bills x New York Jets — 18h25
- New England Patriots x Miami Dolphins — 18h25
- Los Angeles Rams x Arizona Cardinals — 18h25
- Chicago Bears x Detroit Lions — 18h25
- Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens — 22h20
Joey Pulone / Baltimore Ravens