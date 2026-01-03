O que disse Gabigol, ex-Cruzeiro, ao ser anunciado pelo Santos

Contratação do jogador de 29 anos foi oficializada pelo Peixe neste sábado (3)

Iúri Medeiros , Nuno Krause , Lucas Barbosa, da Itatiaia

“Menino da Vila, santista e cruel”. Essas foram as palavras de Gabigol ao ser anunciado pelo Santos nesta sexta-feira (2). O atacante chega ao clube paulista emprestado pelo Cruzeiro até o fim de 2026.

A declaração faz referência à música criada pela torcida santista para o próprio jogador: “Menino da Vila, santista e cruel. Vai pra cima, Gabriel”.

Os detalhes do acordo

Os clubes vão dividir meio a meio os vencimentos mensais do camisa 9 em um acordo de uma temporada. Esse era o principal impasse a ser superado nas tratativas. Cada parte ficará responsável pelo pagamento mensal de R$ 1,2 milhão.

Contratado pelo Cruzeiro no início deste ano, Gabigol tem contrato até o fim de 2028 e ostenta um dos maiores salários do futebol nacional.

Temporada abaixo

A última temporada de Gabigol pelo Cruzeiro foi discreta e contrastou com todo o alarde da contratação em oficializada em 1º de janeiro de 2025. O atacante perdeu espaço especialmente a partir da chegada de Leonardo Jardim, sendo reserva de Kaio Jorge.

Dos 49 jogos em que entrou em campo no ano, o atleta foi titular em 23. Ao todo, anotou 13 gols e distribuiu quatro assistências.

Retorno ao Santos

Essa é a terceira passagem de Gabigol pelo Santos. Menino da Vila, o atacante defendeu o clube entre 2013 e 2018 e em 2018 (empréstimo). O jogador se projetou para a Europa, onde defendeu Internazionale-ITA e Benfica-POR, e para a Seleção Brasileira vestindo a camisa alvinegra.

Ao todo, o astro fez 207 jogos, 83 gols e 13 assistências pelo Peixe.

Veja o anúncio do Santos

“‘Menino da Vila, santista e cruel: vai pra cima, Gabriel’. Esse canto voltará a ser ecoado na Vila Belmiro em 2026. Revelado nas categorias de base e santista de coração, Gabigol está de volta ao Santos Futebol Clube. O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano.

Natural de São Bernardo do Campo, Gabriel Barbosa foi descoberto pelo Ídolo Eterno Zito atuando no futsal e chegou na base do Peixe com apenas oito anos, em 2004. Torcedor declarado do Alvinegro Praiano, fez sua estreia como profissional em 2013. Ao longo das duas passagens (2013-2016 e 2018), o Menino da Vila disputou 210 jogos, com 84 gols e 13 assistências.

Foi peça importante no elenco santista bicampeão paulista (2015 e 2016). Pelo clube, também foi artilheiro do Brasileirão em 2018, com 18 gols, e três vezes artilheiro da Copa do Brasil (2014, 2015 e 2018).

Agora, Gabriel Barbosa retorna ao Santos FC, seu clube do coração, para seguir escrevendo a história com o Manto Sagrado. Bem-vindo de volta para casa, Gabigol!”.

Foto reprodução