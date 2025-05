UFMG divulga data e obras da 1ª etapa do vestibular seriado; veja

Nova modalidade de ingresso foi anunciada pela instituição em fevereiro

Victoria Nogueira Rosacolaboração para a CNN

A Universidade de Minas Gerais (UFMG) divulgou a data de aplicação das provas da primeira etapa do vestibular seriado. Essa modalidade de ingresso é inédita na instituição.

A avaliação será no dia 14 de dezembro. Também foi divulgada a lista de obras que serão cobradas no processo seletivo.

Veja abaixo:

Romance “Memórias de Martha”, de Julia Lopes de Almeida;

Canção “Principia” (álbum “AmarElo”), do rapper Emicida;

Conjunto de autorretratos “Pão e circo”, do artista Paulo Nazareth.

Criação do vestibular seriado

A criação do vestibular seriado — em que os estudantes fazem uma prova a cada ano do ensino médio para ingressar em uma universidade — foi anunciado pela UFMG em fevereiro. Segundo a instituição, o objetivo é ter mais uma alternativa para entrada nos cursos de graduação.

Os estudantes que se inscreverem nessa modalidade serão avaliados em três etapas, cada uma relativa a cada ano do ensino médio.

Podem participar alunos de qualquer ano do ensino médio, já que a primeira etapa tem como referência o primeiro ano. Os estudantes terão flexibilidade para iniciar um ciclo avaliativo independentemente do ano que estejam cursando.

O processo é aberto também a egressos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), independentemente do tempo passado desde a conclusão do curso.

Ao todo, 30% das vagas da UFMG serão reservadas para o vestibular seriado. Os primeiros alunos selecionados vão ingressar em 2028. A universidade continuará aceitando o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em seu processo de seleção.

Foca Lisboa/UFMG