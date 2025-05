Quase 60 anos e 40 versões depois, um dos super-heróis mais lendários retorna com uma série live-action no estilo Power Rangers

A série estreará na TV Tokyo no próximo dia 5 de julho.

Tudo começou em 1966 com uma série que revolucionaria o mundo da televisão do Japão e, quase 60 anos depois, retorna novamente com uma nova série live-action. Estamos falando do lendário Ultraman.

Sem contar os filmes, o mítico super-herói japonês da Tsuburaya Productions teve várias versões diferentes, tanto animadas quanto live-action. Mas isso não impede que mais uma seja adicionada, intitulada Ultraman Omega, com uma vibe muito parecida com Power Rangers dos anos 90, que estreará na TV Tokyo no próximo dia 5 de julho, como revela seu trailer oficial que você pode ver a seguir:

A história da série gira em torno de Omega (Shori Kondo), um extraterrestre que chega acidentalmente à Terra e perde a memória. Logo ele percebe que precisa adotar uma forma e um nome humanos para não chamar atenção e estudar as novas pessoas que vai conhecendo.

No entanto, ele é forçado a adotar sua forma de super-herói quando um monstro gigante aparece repentinamente, começando a despertar fragmentos da memória perdida de Omega. Então ele se une a um local para formar uma equipe contra as criaturas que atacam o planeta.

Embora Ultraman seja uma série dos anos 60 que definiu toda uma geração, muita gente desconhece que a franquia se manteve viva ao longo dos anos, até hoje. Ultraman Omega é a 40ª série da franquia Ultraman, que vai além se considerarmos que na última década foram lançados mais de 12 filmes sobre ele.

Um dos mais recentes foi a versão de animação da Netflix, que conseguiu ter três temporadas e um filme intitulado Ultraman: A Ascensão, o mesmo que conseguiu uma excelente pontuação no Rotten Tomatoes de 86% da crítica e 92% do público.

Lançado em 14 de junho de 2024 nos cinemas de todo o mundo, o longa-metragem da franquia conta como Ken Sato precisa equilibrar seu lado Ultraman com o aspecto familiar que descobre após adotar – a contragosto – um bebê kaiju.

