Virginia e Zé Felipe vão dividir R$ 400 milhões após divórcio oficializado na Justiça

Chega ao fim um dos casais mais midiáticos do Brasil. Um mês após anunciarem a separação, Zé Felipe deu entrada no pedido oficial de divórcio com Virginia Fonseca na Justiça de Goiás. O processo ocorre de forma amigável e segue os trâmites exigidos por lei, já que o casal tem três filhos menores: Maria Alice (4 anos), Maria Flor (2) e o caçula José Leonardo (9 meses).

Casados desde 2020 sob o regime de comunhão parcial de bens, Virginia e Zé irão dividir um patrimônio construído em conjunto, avaliado em cerca de R$ 400 milhões.

Negócios e bens milionários

Virginia é uma das maiores influenciadoras digitais do país, com mais de 52 milhões de seguidores e dona da WePink, marca de cosméticos que faturou R$ 750 milhões no último ano. Ela também tem contratos com plataformas de apostas e publicidade.

Zé Felipe, por sua vez, investe no agronegócio e possui participações na Talismã Digital — agência de marketing de influência da qual o casal é sócio.

Entre os bens do casal estão duas mansões (em Goiânia e na Costa Verde do RJ), além de duas aeronaves executivas, uma delas avaliada em R$ 50 milhões.

Segundo a equipe do cantor, o processo foi necessário por conta da presença de filhos menores, mas tudo transcorre de forma respeitosa e sem litígios.

